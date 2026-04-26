Juve, tesoretto Gatti per il mercato: osservato speciale a San Siro, ma la Premier non molla

Tesoretto cercasi. Così da finanziare i grandi colpi estivi richiesti da Max Allegri e Luciano Spalletti alle dirigenze di Milan e Juventus per alzare l’asticella delle ambizioni e provare a diventare davvero competitivi per lo Scudetto nella prossima stagione. Occhio al nome di Federico Gatti , che tra l’altro il big match di stasera a San Siro avrebbe potuto giocarlo a maglie invertite. Non è un mistero, infatti, che a metà dicembre i suoi agenti ( Dario Paolillo e Luca Carnaghi ) avessero incontrato la dirigenza milanista per discutere del possibile trasferimento del roccioso centrale classe 1998. Il difensore di Rivoli, infatti, è molto stimato da Allegri, che l’aveva lanciato e imposto da titolare proprio alla Juve. Motivo per cui durante la finestra invernale l’avrebbe riaccolto volentieri alle proprie dipendenze. Un affare arenatosi dinanzi alla richiesta di 25 milioni fatta dalla società bianconera, che potrebbe tra qualche settimana veder soddisfatta la valutazione fatta. Ci sono infatti alcuni club stranieri sulle tracce di Gattone, come è stato affettuosamente ribattezzato il numero 4 sui social da parte dei tifosi bianconeri. In particolare dalla Premier League, dove Nottingham Forest ed Everton restano molto interessate e potrebbero tornare alla carica dopo i tentativi della scorsa estate. Vedremo.

Anche il Galatasaray su Gatti

Nel frattempo su Gatti va registrata la manifestazione d’interesse che porta dritta sul Bosforo, da dove appare pronto a farsi avanti il Galatasaray. Il club turco, infatti, ha già chiesto informazioni e sondato il terreno con la Signora nei giorni scorsi. Atteso a breve un emissario del Gala in Italia per approfondire i dialoghi e la questione direttamente dalle parti della Continassa. Insomma, gli estimatori per Fede non mancano e la sensazione è che - qualora dovesse arrivare un’offerta importante nei prossimi mesi - la Juve sarebbe disposta a sacrificarlo per fare cassa. Anche a costo di rinforzare una diretta concorrente italiana: più che il Milan in tal senso occhio al Napoli, visto che il ds azzurro Giovanni Manna l’ha avuto alle proprie dipendenze durante l’esperienza juventina e lo stima molto. Restando in tema di pezzi pregiati da sacrificare sull’altare del bilancio, il Milan appare intenzionato a mettere sul mercato a fine stagione Youssouf Fofana. Il mediano classe 1999 non ha mai del tutto stregato e convinto Allegri, che sta spingendo forte in queste settimane per l’arrivo di Leon Goretzka. Dovesse concretizzarsi il corteggiamento al centrocampista tedesco, a quel punto il francese potrebbe fare i bagagli.

Fofana: il Milan fissa il prezzo

Non verso la Turchia che non rappresenta una meta gradita per l’ex Monaco (a gennaio ha declinato le avance di Galatasaray e Fenerbahce). Attenti alla Premier League e in particolare al West Ham, che resta sulle tracce dell’ex Monaco da un paio d’anni. Parecchi estimatori di Fofana sono però di stanza in Francia e dalla Ligue 1 potrebbero arrivare presto proposte concrete. Paulo Fonseca lo apprezza molto e ne aveva fatto uno dei cardini del suo Milan l’anno scorso. Motivo per cui il tecnico portoghese - nel caso in cui l’Olympique Lione dovesse centrare la qualificazione alla Champions League 26/27 - potrebbe farsi avanti per riaverlo a disposizione. Non solo il Lione: c’è pure un altro Olympique che tiene d’occhio le evoluzioni di mercato riguardanti Fofana. Si tratta del Marsiglia, che potrebbe farci più di un pensierino per puntellare la mediana. Prima però in casa OM dovranno decidere a chi affidare le questioni di mercato, visto che l’avventura del ds Mehdi Benatia è ai titoli di coda. Intanto il Milan ha già fissato il prezzo: per Fofana servono 30 milioni.