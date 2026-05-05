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Rieccolo, tre anni dopo: perché la Juve ora può davvero fare il colpo a sinistra

Il laterale è finito nei radar bianconeri: relazioni eccellenti e brillanti hanno portato in più occasioni la Signora a sondare il terreno per il terzino, fin qui senza successo
Nicolò Schira
3 min
Alejandro Grimaldocalciomercato juveBayer Leverkusen

Rieccolo. Puntuale come tutti gli anni riemerge all’orizzonte il nome di Alejandro Grimaldo per la corsia mancina della Signora. Da tempo, infatti, il laterale sinistro spagnolo è finito nei radar bianconeri, con gli scout juventini che da almeno tre anni (quando il classe 1995 militava ancora nel Benfica) lo tengono d’occhio e soprattutto lo apprezzano molto. Relazioni eccellenti e brillanti che hanno portato in più occasioni la Juve a sondare il terreno per il terzino. Senza successo. Anche perché il Bayer nell’ultimo biennio sparava altissimo. Tanto da far battere in ritirata e pure in fretta le pretendenti. Stavolta però le cose potrebbero prendere una piega differente. Ma andiamo con ordine.

Juve su Grimaldo: il prezzo e la concorrenza

Il contratto di Grimaldo con il Bayer Leverkusen scade tra 13 mesi (per la precisione: 30 giugno 2027) e al momento le negoziazioni tra il calciatore spagnolo e le “Aspirine” appaiono in alto mare. Tradotto: tira aria di burrasca e il rinnovo sembra una pista parecchio complicata da battere. Ecco perché - onde evitare di rischiare di perdere a parametro zero uno dei propri gioielli l’anno prossimo - il Leverkusen ha aperto la porta a una cessione già nella finestra estiva, che aprirà i battenti il primo luglio. Prezzo già fissato intorno ai 15 milioni di euro. Neanche tanti per uno dei migliori terzini europei. Anche quest’anno, infatti, Grimaldo ha sfornato 11 assist, oltre ad aver segnato 12 reti, tra Bundesliga e Champions. Numeri più da punta che da laterale di difesa.

Ecco perché un elemento del genere stuzzica e non poco dalle parti della Continassa. Riflessioni in corso. La Juventus ci pensa, così come il Milan e le big spagnole. Una delle discriminanti fondamentali sarà la partecipazione alla prossima Champions League. Calamita fondamentale per attrarre i giocatori più importanti e convincerli a sbarcare sul pianeta Juve. 

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