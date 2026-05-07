Spalletti impressionato a Roma, sondaggio Juve! Nico Gonzalez, idea scambio: chi offre l'Atletico

Non è finita per Nico Gonzalez all’ Atletico Madrid . E non può esserlo, perché la richiesta di conferma è partita direttamente dal Cholo Simeone , che pure si lecca le ferite per la finale di Champions League sfumata contro l’Arsenal. Che però in testa ha la squadra della prossima stagione, per la quale non ha assolutamente intenzione di privarsi di nulla. Ancor meno di uno dei nuovi pretoriani, quel Nico Gonzalez corteggiato a lungo, poi preso, quindi sfruttato. E tanto. Pure quando Giuliano s’è preso il posto da titolare e ha dovuto ridisegnare una parte dell’Atletico, provando a sfruttare diversamente le caratteristiche dell’ex Juve. Juve che non riceverà i 32 milioni di euro previsti dal riscatto pattuito la scorsa estate: è stata già avvisata dal board dell’Atletico, pronto però a trattare su cifre più basse, presumibilmente intorno ai 20 milioni di euro, sfruttando il residuo a bilancio di Gonzalez, da luglio fissato a poco più di 20 milioni di euro. Non solo: da Madrid sperano nell’inserimento di una contropartita, così da agevolare l’eventuale trattativa.

Il nome di Johnny Cardoso

E uno dei nomi emersi nelle ultime chiacchierate è quello di Johnny Cardoso, statunitense con passaporto italiano, seguito dai bianconeri anche prima dell’approdo nella capitale spagnola un anno fa, quando è stato prelevato dal Betis per 24 milioni di euro. La valutazione non è cambiata, di sicuro però non è nemmeno aumentata: i Colchoneros, una stagione più tardi, continuano a cercare un centrocampista in grado di dettare ritmo e impostare il gioco (piace Ederson, non a caso), pertanto per Cardoso sono pronti e aperti a soluzioni. Anche fantasiose. Sarebbe uno scambio alla pari, nelle intenzioni degli spagnoli. Potrebbe esserci una differenza in favore della Juve, nei pensieri bianconeri. Che comunque per il centrocampo - soprattutto per la zona centrale - valutano altri profili, giocatori con un curriculum differente, in grado perciò di alzare il livello del duo Locatelli-Thuram. Comunque, sarà valutato. Con altre idee in testa, e soprattutto con l’intenzione di chiarire il destino di Nico Gonzalez quanto prima: il prezzo resta di 30 milioni di euro.

Juve, sondaggio per Pisilli

Se non sarà Atletico Madrid, bisognerà trovare un’alternativa. Intanto, nelle ultime ore, la Juve ha effettuato un sondaggio esplorativo per Nicolò Pisilli. Molto gradito alla dirigenza e pure allo stesso Spalletti, rimasto piacevolmente colpito nell’osservarlo durante nella sfida contro la Roma all’Olimpico. Sorprende, in particolare, la crescita dirompente del ragazzo classe 2004 nel corso degli ultimi mesi agli ordini di Gian Piero Gasperini, che per il momento fa muro. Anche di fronte ad una lauta plusvalenza, la Roma è molto fredda in merito ad una possibile partenza di Pisilli. Figlio del vivaio giallorosso, ma con ulteriori margini di miglioramento. È già un titolare oggi, domani può diventare un campione. Gasp vuole aspettare.

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