Como e Real Madrid, l'asse continua: il futuro di Nico Paz e i nuovi gioielli

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Nico Paz (il Real Madrid vanta l’opzione di recompra a 10 milioni e ha tutta l’intenzione di esercitarla, anche se Fabregas spera sempre di convincere l’argentino a fare un altro anno in maglia biancoblù) il Como ha già nel messo nel mirino diversi giovani talenti . L’obiettivo della società dei fratelli Hartono è quello di continuare a brillare anche nella prossima stagione, quando i lombardi sperano per la prima volta nella loro storia di calcare il palcoscenico europeo. A guidarli ci sarà ancora Cesc Fabregas , che nelle ultime settimane ha declinato diverse avance provenienti da club esteri. In particolare dalla Premier League, dove Newcastle e Chelsea hanno sondato il terreno per l’allenatore catalano. Nulla da fare. Troppo forte il legame creatosi tra Cesc e il Como. Il giovane tecnico (38 anni) intende, infatti, continuare la sua avventura in riva al Lago, provando ad alzare ulteriormente l’asticella. Sognando nella prossima stagione di arrivare in Champions League. Un passo alla volta, anche se già quest’anno le basi sembrano essere valide per arrivare presto a giocare la competizione calcistica più importante.

Como, l'asse col Real Madrid

Per riuscirci la dirigenza comasca sta setacciando il mercato per puntellare l’organico con altri talenti sulla falsa riga di quanto effettuato nell’ultimo biennio coi vari Maximo Perrone, Assane Diao e Jacobo Ramon. In tal senso il ds Carlo Alberto Ludi può sfruttare il canale privilegiato instaurato col Real Madrid, dal quale potrebbero arrivare in biancoblù l’esterno offensivo Daniel Yáñez e il terzino destro Jesus Fortea. Entrambi classe 2007 e considerati tra gli elementi più promettenti della Castilla, ovvero la seconda squadra madridista.

La formula del doppio affare potrebbe essere la stessa già utilizzata in occasione dei colpi Paz e Ramon: prenderli a titolo definitivo per una manciata di milioni, lasciando al club spagnolo il 50% sulla futura vendita e ovviamente l’opzione di riacquisto valida a partire dal 2028. Avanti tutta. Con un occhio di riguardo per il mercato spagnolo, sul quale Fabregas ama pescare e puntare. Motivo per cui come centrale difensivo è entrato nei radar del Como il camerunense Enzo Boyomo dell’Osasuna. Contatti avviati.

Il Como dopo Nico Paz

Mentre l’erede di Nico Paz può arrivare dalla Francia: fari puntati sul gioiellino Matías Fernández-Pardo del Lille. Il classe 2005 (coetaneo dell’attuale Diez dei lariani) ha segnato 8 gol e fornito 5 assist in questa stagione in Ligue 1, attirando l’attenzione pure del Manchester City di Pep Guardiola. A testimonianza di come il talento franco-spagnolo abbia addosso le stimmate del predestinato. Per questo il Como vuol giocare d’anticipo.