Luis Enrique vuole Julian Alvarez al Psg: pronta un'asta per l'attaccante dell'Atletico Madrid

Psg, Luis Enrique vuole Julian Alvarez: tutti i dettagli

A tal proposito la stampa spagnola parla di un interesse nei confronti dell'attaccante dell'Atletico Madrid Julian Alvarez. A puntare i riflettori sull'argentino sarebbe stato proprio il tecnico spagnolo, da sempre suo grande estimatore. L'ex Roma e Barcellona, infatti, aveva tentato di ingaggiarlo già due stagione fa, quando era in uscita dal Manchester City. Alla fine, però, a spuntarla furono i Colchoneros che lo portarono alla corte di Diego Pablo Simeone versando nelle casse degli inglesi 75 milioni di euro.

Nel suo biennio in Spagna il classe 2000 ha confermato tutto il proprio potenziale diventando il leader offensivo della squadra. Il suo contratto scadrà a giugno 2030, ma fonti vicine al giocatore hanno fatto trapelare la possibilità di un trasferimento estivo. Il suo valore, secondo il portale specializzato Transfermarkt, si aggira intorno ai 90 milioni di euro, ma la sensazione è che si possa aprire una vera e propria asta.

Anche Barcellona e Arsenal su Julian Alvarez

Il Psg, infatti, non è l'unico club interessato al calciatore: sulle tracce di Julian Alvarez ci sarebbero anche Barcellona e Arsenal. A far pendere l'ago della bilancia dalla parte dei francesi potrebbe però essere proprio il tecnico asturiano: lo stile di gioco e l'ottimo lavoro che sta svolgendo Luis Enrique sono elementi che potrebbero pesare molto sulla decisione dell'ex giocatore del River Plate.