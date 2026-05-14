L'attacco Juve stravolto: David-Openda out, su Vlahovic i top club ma... conviene Spalletti

Juve, solo tu puoi...

Perché c’è anche questo, nei pensieri di Vlahovic: provare a restare al massimo livello avendo inoltre la garanzia di potersi giocare le sue carte, di trovare la sua costanza di rendimento e di conseguenza (nei suoi ragionamenti) i gol che gli darebbero quella dimensione internazionale che brama sin dal suo arrivo a Torino, ormai nel lontano gennaio 2022. Sono passati più di 4 anni e la ricerca non è finita, chissà se lo sarà mai. E quel che chiede, paradossalmente, può garantirglielo oggi solamente la Juventus, la stessa che il serbo non ha mai abbandonato e che ha intenzione di sentire per l’ultima offerta, la resa dei conti, il dentro o fuori che deciderà praticamente tutte le dinamiche del mercato in entrata bianconero. Se sarà confermato Dusan, a quel punto servirà solo un’altra punta. Altrimenti si apre il valzer, però senza grosse risorse per tenere il ritmo delle altre.