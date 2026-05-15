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“Uno dei maggiori talenti mondiali”: così il Borussia Dortmund annuncia il rinnovo dell’azzurro

Il club tedesco prolunga il contratto del giovane italiano: "Può diventare un giocatore eccezionale"
2 min
Samuele Inácioborussia dortmundBundesliga

Samuele Inacio si lega al Borussia Dortmund fino al 2029. Il giovane centrocampista offensivo, 18 anni, ha infatti rinnovato il contratto con il club della Bundesliga. "Samuele Inacio ha firmato un nuovo accordo questa settimana, prolungando la sua permanenza a Dortmund fino al 30 giugno 2029 - scrive il Borussia -. Il giovane nazionale italiano è entrato a far parte della squadra Under 19 del BVB proveniente dall'Atalanta nel 2024 e da allora si è affermato come giocatore di Bundesliga a Dortmund".

Gli elogi di Ricken

Elogi a Inacio dal direttore sportivo del club, Lars Ricken: "Con le sue capacità e il suo potenziale, Samu è uno dei maggiori talenti della sua generazione a livello mondiale. Siamo sicuri che con la sua passione e qualità possa diventare un giocatore eccezionale. È una parte importante della crescita della nostra squadra ed è per questo che siamo lieti di esserci assicurati le sue prestazioni a lungo termine". Inacio si è già messo in luce con le nazionali azzurre giovanili.

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