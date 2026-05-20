Doumbia, niente Juve: accordo con lo Sporting, il Venezia fa una super plusvalenza!

La Juventus lo aveva osservato e annotato nei report come uno dei profili emergenti più interessanti dell’ultima stagione italiana. Ma alla fine, a spuntarla, è stato lo Sporting. Il club portoghese ha accelerato negli ultimi giorni e adesso come riportato da Sky è a un passo dalla chiusura per Issa Doumbia, centrocampista italiano classe 2003 protagonista della cavalcata del Venezia verso il ritorno in Serie A. Un’operazione importante, sia dal punto di vista tecnico che economico, che certifica ancora una volta la capacità del club portoghese di muoversi in anticipo sui giovani talenti europei. Il trasferimento è ormai in chiusura sulla base di 20 milioni di euro più 3 milioni di bonus facilmente raggiungibili, ai quali potrebbero aggiungersi ulteriori 3 milioni legati a obiettivi più complessi. Nell’accordo sarebbe stata inserita anche una piccola percentuale sulla futura rivendita del giocatore.