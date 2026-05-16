La Juve fa sul serio per Doumbia: scatto sullo Sporting e incontro fissato, ecco cosa filtra

Fisico da corazziere, letture da trequartista e quel dinamismo totale in progressione che fa impazzire i tecnici moderni. Tra i segreti dietro la straordinaria promozione in Serie A del Venezia c’è tanto - anzi tantissimo - di Issa Doumbia. Il prototipo perfetto del centrocampista box to box muscolare che lega i reparti e, all’occorrenza, si fa trovare pronto negli ultimi metri, come certificano gli 8 gol e 6 assist registrati in 37 presenze in Serie B. Non è un caso infatti che la Juve, a caccia di un’alternativa per la mediana che possa contendersi il posto col duo Locatelli-Thuram, si sia mossa concretamente un paio di settimane fa per il ventiduenne azzurro, prendendo informazioni con il Venezia. Una chiacchierata di natura esplorativa, utile a comprendere la posizione del club sul suo cartellino. La risposta? Con 25 milioni di euro l’affare potrebbe decollare in un istante. La Juve non ha storto il naso: il profilo piace molto a Spalletti e specialmente alla dirigenza, poiché in quanto italiano tornerebbe utilissimo in ottica lista Uefa: Doumbia rientrerebbe tra i “Federation trained”, vale a dire i profili cresciuti tra i 15 e i 21 anni in club professionistico italiano. Ma, come per il resto degli obiettivi di mercato, ha scelto di prendersi del tempo per valutare il da farsi. Troppe ancora le variabili in gioco, a cominciare dalla qualificazione in Champions League - che vale oltre 80 milioni - passando poi per i risvolti di trattative ritenute prioritarie (su tutte quelle per Bernardo Silva e Alisson).
Tutti in fila per Doumbia
Il Venezia, appurata la volontà del giocatore, deciso a lasciare il club in estate per sposare progetti tecnici più ambiziosi, non ha tirato i remi in barca. Anche perché la lista di club europei interessati al centrocampista azzurro si fa ogni giorno più lunga. Dalla Turchia, dove si registra l’interesse forte del Besiktas, alla Premier, passando per il Portogallo. Nelle prossime ore, i lagunari dovrebbero infatti incontrare in sede una delegazione dello Sporting, pronto a mettere subito sul piatto 20 milioni pur di sbaragliare la concorrenza. Insomma, ballano giusto 5 milioni tra richiesta e offerta. La Juve è alle strette, ma non pare intenzionata a mollare la presa. Anzi, avrebbe in programma di calendarizzare un blitz in extremis con l’entourage del giocatore - per cercare di far leva sul fascino del progetto tecnico di Spalletti e convincere il centrocampista a prendere tempo - e con lo stesso Venezia, offrendo maggior garanzie sul piano economico. In sostanza, la promessa di avvicinarsi maggiormente alle richieste del club una volta terminata la stagione.
Frattesi e Stiller le alternative
Il rischio che l’assalto a Doumbia si traduca in un nulla di fatto c’è. Motivo per cui la Juve continua a tenere vive tutte le piste per il centrocampo, su tutte quella per Davide Frattesi. Decisamente meno urgente, dal momento che l’Inter non pare aver intavolato alcuna trattativa per l’ex Sassuolo. Anche al netto delle richieste esplicite del ragazzo, che spinge per liberarsi in estate e sposare una causa in cui possa tornare a dire la sua, dopo due stagioni da gregario. I nerazzurri sono stati chiari con la Juventus: per sedersi a trattare servono almeno 30 milioni. Viceversa - come noto - aprirebbero all’eventuale scambio di cartellini con Cambiaso. Ipotesi che la Juve, al momento, non ritiene percorribile. Sullo sfondo, restano poi i discorsi con lo Stoccarda per Stiller. Sulla carta, il profilo tecnico più appetibile dei tre. Il problema, nel suo caso, coincide con il prezzo del cartellino: il club tedesco avrebbe in programma di pagare in estate la penale da 2 milioni di euro per rimuovere la clausola rescissoria (valevole solo per l’estero) che pende sulla testa del mediano tedesco. In tal caso, il prezzo di Stiller graviterebbe intorno ai 50 milioni: la stessa cifra richiesta la scorsa estate al Real Madrid per il suo cartellino.
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