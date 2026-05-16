La Juve fa sul serio per Doumbia: scatto sullo Sporting e incontro fissato, ecco cosa filtra

Fisico da corazziere, letture da trequartista e quel dinamismo totale in progressione che fa impazzire i tecnici moderni. Tra i segreti dietro la straordinaria promozione in Serie A del Venezia c’è tanto - anzi tantissimo - di Issa Doumbia. Il prototipo perfetto del centrocampista box to box muscolare che lega i reparti e, all’occorrenza, si fa trovare pronto negli ultimi metri, come certificano gli 8 gol e 6 assist registrati in 37 presenze in Serie B. Non è un caso infatti che la Juve, a caccia di un’alternativa per la mediana che possa contendersi il posto col duo Locatelli-Thuram, si sia mossa concretamente un paio di settimane fa per il ventiduenne azzurro, prendendo informazioni con il Venezia. Una chiacchierata di natura esplorativa, utile a comprendere la posizione del club sul suo cartellino. La risposta? Con 25 milioni di euro l’affare potrebbe decollare in un istante. La Juve non ha storto il naso: il profilo piace molto a Spalletti e specialmente alla dirigenza, poiché in quanto italiano tornerebbe utilissimo in ottica lista Uefa: Doumbia rientrerebbe tra i “Federation trained”, vale a dire i profili cresciuti tra i 15 e i 21 anni in club professionistico italiano. Ma, come per il resto degli obiettivi di mercato, ha scelto di prendersi del tempo per valutare il da farsi. Troppe ancora le variabili in gioco, a cominciare dalla qualificazione in Champions League - che vale oltre 80 milioni - passando poi per i risvolti di trattative ritenute prioritarie (su tutte quelle per Bernardo Silva e Alisson).