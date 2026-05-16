Tic tac Bernardo Silva, Juve aiutata dalla fretta! Comolli scende in campo per chiudere subito

Le volontà di Bernardo Silva

Con Spalletti in primis: sarebbe l’occasione per ricucire i piccoli strappi generati da una stagione ad alta tensione, il cui finale rischia di farsi incandescente e a prescindere da come finirà. Comunque, in trepidante attesa della classifica finale, adesso c’è pure Bernardo. Le cui intenzioni sono state esplicitate a Canal 11, tv portoghese: «Voglio risolvere la situazione prima dell’inizio dei Mondiali e iniziare ad allenarmi con la Nazionale con la mente lucida - ha detto -, perché la Coppa del Mondo è una competizione troppo importante per farmi pensare ad altro». È tutto lì, nel conto alla rovescia che potrebbe appunto rovesciare la Juventus. Il peso specifico di Bernardo Silva è la partita su cui si gioca buona parte della prossima stagione: sarebbe il regalo di Comolli, sarebbe l’uomo di Spalletti, sarebbe il sogno dei tifosi. E certo più dell’alternativa, che rimane Brahim Diaz, neanche così in secondo piano. Però Comolli è sceso in campo: 10 giorni daranno la risposta che tutti aspettano.