Tre acciacchi per Spalletti, come sta la Juve per la corsa Champions: le ultime dall'allenamento

Si avvicina a grandi passi la fine del campionato. Dopodomani possibile snodo cruciale per la corsa Champions : dopo varie peripezie si è stabilito che le squadre in lotta per un piazzamento nell'Europa che conta giocheranno tutte domenica alle 12 . La Juve sarà impegnata all'Allianz Stadium contro una Fiorentina già salva, ma con Luciano Spalletti che dovrà fare i conti con le situazioni relative ad alcuni acciaccati. Eppure dall'allenamento odierno, in tal senso, arrivano importanti novità.

Juve: come stanno Kelly, Kalulu e Thuram

Seduta di lavoro mattutina per i bianconeri agli ordini di Spalletti. Le attenzioni erano rivolte in particolar modo a chi è arrivato a due giorni dal match contro la Fiorentina ancora in condizioni non perfette: si tratta di Lloyd Kelly, Pierre Kalulu e Khephren Thuram. Tutti loro stamattina hanno svolto una sessione differenziata di allenamento, ma secondo quanto rivelato da SkySport la loro presenza per la gara di domenica non sembra essere assolutamente in discussione. Da capire ovviamente con quanto minutaggio arriveranno alla gara, e se partiranno tutti dall'inizio o qualcuno di loro si accomoderà inizialmente in panchina. Ma per Spalletti il fatto di poter contare su tutti e tre (di base titolarissimi della Juve) è un'ottima notizia in vista del match contro la squadra di Vanoli.

Reagire alla mancata convocazione con la Francia

Per Kalulu e Thuram sarà importante proiettarsi immediatamente alla gara con la Fiorentina e in generale a questo rush finale di campionato, che potrebbe voler dire qualificazione in Champions. L'obiettivo quello di dimenticare subito la brutta notizia relativa alla nazionale francese: nonostante la stagione da punti fermi della Juve, né il difensore né il centrocampista sono stati inseriti nella lista dei convocati dal ct della Francia Didier Deschamps per i prossimi Mondiali. Una notizia sicuramente dura da digerire, ma con un obiettivo così importante come il piazzamento tra le prime quattro della Serie A il focus dovrà riproiettarsi subito sulle questioni bianconere.

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