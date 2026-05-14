Kalulu e Thuram non convocati con la Francia: Deschamps lascia fuori dal Mondiale due pezzi di Juve

Manca ormai meno di un mese ai Mondiali 2026 in programma dall'11 giugno al 19 luglio tra Canada, Messico e Stati Uniti. Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, tra le principali candidate per il successo finale, ha ufficializzato i nomi dei 26 calciatori che prenderanno parte alla spedizione. Nella lista dei convocati presenti gli "italiani" Maignan e Rabiot del Milan, Manu Koné della Roma e l'interista Marcus Thuram. Escluso invece, il fratello, Khephren, centrocampista della Juve, così come il compagno e connazionale Pierre Kalulu. Esclusi di lusso anche Kolo Muani, Griezmann, Camavinga e Tolisso.