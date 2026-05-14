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Kalulu e Thuram non convocati con la Francia: Deschamps lascia fuori dal Mondiale due pezzi di Juve

I due bianconeri non rientrano tra i 26 giocatori scelti dal ct: tutti i nomi da Theo Hernandez e Rabiot a Mbappé e Marcus Thuram
2 min
Convocati FranciaPierre KaluluKhephren Thuram
Juventus

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Manca ormai meno di un mese ai Mondiali 2026 in programma dall'11 giugno al 19 luglio tra Canada, Messico e Stati Uniti. Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, tra le principali candidate per il successo finale, ha ufficializzato i nomi dei 26 calciatori che prenderanno parte alla spedizione. Nella lista dei convocati presenti gli "italiani" Maignan e Rabiot del Milan, Manu Koné della Roma e l'interista Marcus Thuram. Escluso invece, il fratello, Khephren, centrocampista della Juve, così come il compagno e connazionale Pierre Kalulu. Esclusi di lusso anche Kolo Muani, Griezmann, Camavinga e Tolisso.

Francia: i convocati di Deschamps per i Mondiali 2026

PORTIERI: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba.

DIFENSORI: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Wlliam Saliba, Dayot Upamecano.

CENTROCAMPISTI: N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery.

ATTACCANTI: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram.

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