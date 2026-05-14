Ufficiali date e orari, il calendario Serie A della 37ª giornata: da Juve-Fiorentina a Roma-Lazio, quando si gioca

L'epopea del calendario della penultima giornata di Serie A è finalmente terminata. La Prefettura di Roma e la Lega Calcio hanno trovato un accordo e il derby della Capitale si giocherà domenica alle 12:00. Questa la decisione arrivata in serata dopo che il TAR ha deciso di prendere tempo, chiedendo alle due parti di tornare a trattare e trovare una via di mezzo che avesse potuto accontentare tutti.
Caos calendario, le tappe che hanno portato alla decisione finale
Inizialmente la Lega Serie A aveva annunciato che il derby della Capitale si sarebbe giocato domenica alle 12:30 ma la Prefettura di Roma ha spostato l'incontro a lunedì alle 20:45 per motivi di ordine pubblico. Domenica al Foro Italico, infatti, si giocherà anche la finale degli Internazionali d'Italia di tennis e il Prefetto teme che le varie tifoserie possano incrociarsi e creare problemi. Si è quindi provato a cercare un punto d'incontro, provando ad anticipare il derby alle 12 e spostando gli Internazionale d'Italia alle 17:30, ma la Prefettura inizialmente non ha dato il suo ok. La Lega Serie A ha quindi fatto ricorso al TAR, che però non ha preso una decisione e ha rimandato il problema al mittente, dicendo però che se non si fosse trovato un accorto, allora nella giornata di venerdì avrebbe emesso un nuovo verdetto. Le due parti sono quindi tornate a trattare e a questo punto il Prefetto ha deciso di accettare la proposta della Lega Serie A di giocare alle 12:00. Non è ancora chiaro, invece, se slitterà anche l'inizio degli Internazionali d'Italia.
Il principio di contemporaneità: quando si giocheranno le altre partite?
Ma la scelta della data e dell'orario di Roma-Lazio è importante anche per altre quattro partite di Serie A, compresa quella della Juve. Stando al regolamento della Serie A, nel corso delle ultime due giornate di campionato vige il principio di contemporaneità: le squadre che stanno lottando per lo stesso obiettivo, devono giocare allo stesso orario. Ecco quindi che se Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12:00, allora anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, ovvero le squadre impegnate nella lotta Champions, scenderanno in campo a quell'ora.
La nota ufficiale della Lega Serie A sul derby Roma-Lazio
A seguito dell’invito del TAR a trovare un’intesa tra le parti, il Prefetto e il Questore di Roma hanno accolto la proposta della Lega Calcio Serie A di disputare il derby Roma - Lazio domenica 17 maggio alle ore 12:00 allo Stadio Olimpico.
L’accordo è stato raggiunto nel solco della consolidata collaborazione tra Lega Calcio Serie A e Autorità di Pubblica Sicurezza, già dimostrata con il successo organizzativo della recente finale di Coppa Italia del 13 maggio allo Stadio Olimpico. La Lega Calcio Serie A esprime soddisfazione per lo spirito di collaborazione e responsabilità istituzionale che ha consentito di individuare una soluzione condivisa, e da Lega auspicata fin dall'inizio, che permetterà di gestire in maniera ottimale l'afflusso e il deflusso degli spettatori della sfida capitolina e della finale degli Internazionali di tennis nella stessa area del Foro Italico. Per garantire la sicurezza di entrambe le manifestazioni in programma, la Lega Serie A ha presentato un piano di safety condiviso che prevede:
1. Anticipo dell’orario: la gara inizierà alle ore 12:00, anziché alle 12:30, per aumentare il distacco con la finale degli Internazionali d’Italia.
2. Coordinamento unico della sicurezza: la Lega Calcio Serie A, d’intesa con gli organizzatori del torneo di tennis, nominerà un responsabile della sicurezza che farà da unico interlocutore con l’Autorità di Pubblica Sicurezza per l’intera area del Foro Italico.
3. Piano integrato per i flussi di pubblico: un piano di safety unico per stadio e Foro Italico, con gestione dei flussi delle tifoserie tramite steward, e procedure chiare per emergenze sanitarie e antincendio.
4. Comunicazione ai tifosi: sarà avviata una campagna di sensibilizzazione per invitare le tifoserie alla responsabilità e al rispetto, nell’interesse di una giornata di sport e valori condivisi.
La Lega Calcio Serie A ringrazia il Prefetto, il Questore e le Forze dell’Ordine per la disponibilità e il lavoro congiunto. Un ringraziamento va anche ai club, agli atleti e ai tifosi per aver compreso l’importanza di mantenere la contemporaneità nella penultima giornata, a tutela della regolarità del campionato per tutte le squadre ancora in gara per gli stessi obiettivi sportivi. Coerentemente con questa decisione saranno fissate sempre alle 12.00 di domenica 17 maggio anche le gare Como - Parma, Genoa - Milan, Juventus - Fiorentina e Pisa - Napoli.
Tifoserie in protesta e non solo: i pericoli di giocare lunedì alle 20:45
Una delle preoccupazioni più grandi della Lega Serie A era che giocando di lunedì sera si potessero portare le tifoserie di Roma e Lazio a protestare fuori dallo stadio. Il derby della Capitale è già di per sé una partita molto sentita e questa situazione rischia di peggiorare il tutto, creando così ancora più problemi di ordine pubblico visto che in passato lo spostamento del derby aveva generato non pochi disagi.
Come se non bastasse, giocare un derby di sera sarebbe proibito, o almeno lo era prima della decisione della Prefettura di posticipare il match a lunedì alle 20:45. Inoltre, lunedì è anche previsto uno sciopero che rischia di rendere il tutto ancora più complesso per i tifosi ma anche per la gestione dell'ordine pubblico. Tutto questo, compresa l'assenza dei tifosi, rischia di minare la regolarità del campionato.
Tennis, l'attacco di Binaghi: "Campionato organizzato con i piedi"
Oltre alla Roma (ecco il duro comunicato), anche il presidente della FITP, Angelo Binaghi, aveva duramente criticato questo assurdo braccio di ferro: "Derby? De Siervo e Simonelli sono due dirigenti preparati, forse gli unici nel mondo del calcio, non so nemmeno quanto dipenda da loro tutto questo. Però che si sia fatto un calendario a giugno con il derby di Torino durante le Finals, poi anticipato con un dialogo personale con De Siervo, e qui rimangono la finale di Coppa Italia e derby di Roma, mi fa pensare proprio a delle grandi coincidenze. Come diceva Andreotti? A pensare male spesso si fa peccato ma qualche volta non ci si sbaglia...".
"Secondo voi dobbiamo spostarci noi o il calcio? Chiedetelo all'opinione pubblica - aveva aggiunto -. Noi ci siamo spostati per 25 anni. Non capisco perché noi ci dovremmo spostare quando c'è un "deficiente", così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un campionato di calcio con i piedi".
Presidente Regione Lazio: "Errore evidente della Lega Calcio"
Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, invece, aveva commentato: "A questo punto è solo una questione egoica. La Lega Calcio sta scommettendo in maniera imprudente sulla pelle della nostra città. È una cosa che non mi piace. Il prefetto è una figura terza e indipendente, il questore altrettanto e hanno dato delle valutazioni di carattere tecnico assolutamente scevre da qualunque condizionamento".
"Dobbiamo rispettare le indicazioni tecniche di chi si occupa di sicurezza, c'è stato un errore di pianificazione e adesso non è il momento di fare i capricci da parte di nessuno. C'è stato un errore evidente della Lega Calcio quando ha pianificato il derby nella stessa giornata in cui c'è un evento di portata internazionale come gli internazionali di tennis. Tutto questo può creare problemi, tra l'altro non in due quadranti differenti ma in un quadrante così stretto", aveva concluso.
L'epopea del calendario della penultima giornata di Serie A è finalmente terminata. La Prefettura di Roma e la Lega Calcio hanno trovato un accordo e il derby della Capitale si giocherà domenica alle 12:00. Questa la decisione arrivata in serata dopo che il TAR ha deciso di prendere tempo, chiedendo alle due parti di tornare a trattare e trovare una via di mezzo che avesse potuto accontentare tutti.
Caos calendario, le tappe che hanno portato alla decisione finale
Inizialmente la Lega Serie A aveva annunciato che il derby della Capitale si sarebbe giocato domenica alle 12:30 ma la Prefettura di Roma ha spostato l'incontro a lunedì alle 20:45 per motivi di ordine pubblico. Domenica al Foro Italico, infatti, si giocherà anche la finale degli Internazionali d'Italia di tennis e il Prefetto teme che le varie tifoserie possano incrociarsi e creare problemi. Si è quindi provato a cercare un punto d'incontro, provando ad anticipare il derby alle 12 e spostando gli Internazionale d'Italia alle 17:30, ma la Prefettura inizialmente non ha dato il suo ok. La Lega Serie A ha quindi fatto ricorso al TAR, che però non ha preso una decisione e ha rimandato il problema al mittente, dicendo però che se non si fosse trovato un accorto, allora nella giornata di venerdì avrebbe emesso un nuovo verdetto. Le due parti sono quindi tornate a trattare e a questo punto il Prefetto ha deciso di accettare la proposta della Lega Serie A di giocare alle 12:00. Non è ancora chiaro, invece, se slitterà anche l'inizio degli Internazionali d'Italia.
Il principio di contemporaneità: quando si giocheranno le altre partite?
Ma la scelta della data e dell'orario di Roma-Lazio è importante anche per altre quattro partite di Serie A, compresa quella della Juve. Stando al regolamento della Serie A, nel corso delle ultime due giornate di campionato vige il principio di contemporaneità: le squadre che stanno lottando per lo stesso obiettivo, devono giocare allo stesso orario. Ecco quindi che se Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12:00, allora anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, ovvero le squadre impegnate nella lotta Champions, scenderanno in campo a quell'ora.