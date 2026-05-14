Ufficiali date e orari, il calendario Serie A della 37ª giornata: da Juve-Fiorentina a Roma-Lazio, quando si gioca

L'epopea del calendario della penultima giornata di Serie A è finalmente terminata . La Prefettura di Roma e la Lega Calcio hanno trovato un accordo e il derby della Capitale si giocherà domenica alle 12:00. Questa la decisione arrivata in serata dopo che il TAR ha deciso di prendere tempo, chiedendo alle due parti di tornare a trattare e trovare una via di mezzo che avesse potuto accontentare tutti.

Caos calendario, le tappe che hanno portato alla decisione finale

Inizialmente la Lega Serie A aveva annunciato che il derby della Capitale si sarebbe giocato domenica alle 12:30 ma la Prefettura di Roma ha spostato l'incontro a lunedì alle 20:45 per motivi di ordine pubblico. Domenica al Foro Italico, infatti, si giocherà anche la finale degli Internazionali d'Italia di tennis e il Prefetto teme che le varie tifoserie possano incrociarsi e creare problemi. Si è quindi provato a cercare un punto d'incontro, provando ad anticipare il derby alle 12 e spostando gli Internazionale d'Italia alle 17:30, ma la Prefettura inizialmente non ha dato il suo ok. La Lega Serie A ha quindi fatto ricorso al TAR, che però non ha preso una decisione e ha rimandato il problema al mittente, dicendo però che se non si fosse trovato un accorto, allora nella giornata di venerdì avrebbe emesso un nuovo verdetto. Le due parti sono quindi tornate a trattare e a questo punto il Prefetto ha deciso di accettare la proposta della Lega Serie A di giocare alle 12:00. Non è ancora chiaro, invece, se slitterà anche l'inizio degli Internazionali d'Italia.

Il principio di contemporaneità: quando si giocheranno le altre partite?

Ma la scelta della data e dell'orario di Roma-Lazio è importante anche per altre quattro partite di Serie A, compresa quella della Juve. Stando al regolamento della Serie A, nel corso delle ultime due giornate di campionato vige il principio di contemporaneità: le squadre che stanno lottando per lo stesso obiettivo, devono giocare allo stesso orario. Ecco quindi che se Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12:00, allora anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, ovvero le squadre impegnate nella lotta Champions, scenderanno in campo a quell'ora.