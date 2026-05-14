Caos calendario, la Roma prende posizione sul derby: “Club sta lavorando incessantemente affinché..."

Siamo a giovedì e ancora resta il dubbio per quanto riguarda gli orari del prossimo weekend. O meglio la Prefrettura ha deciso di spostare il derby Roma-Lazio di lunedì alle 20:45 vista anche la concomitanza della finale del Foro Italico di tennis. Uno slittamento che non ha gradito la Serie A che ha provato prima a mediare per cercare un soluzione buona come orario, senza dover stravolgere la programmazione, poi con il ricorso al Tar . Una situazione che, però, al momento non è ancora stata decisa e dunque lascia ancora tutti con il dubbio su giorno e orario, ancor di più per i tifosi. Ecco perché la Roma ha voluto esprimere uno sfogo attraverso un comunicato.

Roma, il comunicato del club

Di seguito la nota della società giallorossa: "L’AS Roma - pur nel doveroso rispetto delle decisioni che verranno prese dalle Istituzioni competenti e preposte per legge - comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore. Sappiamo bene quanto sacrificio, passione e organizzazione personale comporti seguire la squadra per gli abbonati, ma anche e soprattutto e per chi vive lo Stadio come momento integrante della propria vita. Per questo motivo il Club sta lavorando incessantemente in ogni sede opportuna, affinché la gara possa essere disputata domenica, nella convinzione che debbano essere tutelati i diritti di ogni cittadino, tifoso e abbonato giallorosso".

"I tifosi sono un patrimonio unico"

Il comunicato continua: "La Roma ha sempre riconosciuto nel proprio pubblico un patrimonio unico di appartenenza, responsabilità ed amore per questi colori. È proprio nei momenti più complessi e difficili che il senso di appartenenza, che da sempre lega squadra e tifosi, assume un valore ancora più profondo. Qualunque sarà la decisione finale, il Club continuerà a difendere strenuamente la passione dei propri sostenitori, con rispetto e determinazione, certo della maturità e dell’attaccamento che il popolo romanista ha sempre dimostrato e che è e sarà sempre motivo di orgoglio unico per tutta la AS Roma".