Juve-Fiorentina lunedi 20.45! Calendario caos, Serie A al TAR contro la Prefettura di Roma

Il caos calendari torna a scuotere la Serie A nel momento più delicato della stagione. A due giornate dalla fine, con la corsa Champions ancora apertissima e diverse squadre racchiuse in pochi punti, il principio della contemporaneità, da sempre cardine del campionato nelle ultime curve decisive, è finito al centro di un nuovo caso. La necessità di garantire equità sportiva tra le formazioni impegnate nella lotta per l’Europa si è intrecciata con esigenze di ordine pubblico, sicurezza e gestione della mobilità urbana nella Capitale per la presenza anche degli Internazionali di Roma, costringendo Lega Serie A e istituzioni a rivedere in corsa il programma del weekend, dopo aver inizialmente ufficializzato la distribuzione dei match alle 12.30.
Roma-Lazio a lunedì: cambia il programma della corsa Champions
Alla fine, dopo le proteste del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è arrivata la decisione ufficiale: Roma-Lazio non si giocherà più domenica nel lunch match, ma lunedì 18 maggio alle 20.45. Lo ha comunicato la Prefettura di Roma, spiegando che "alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma–Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45".
Un cambio che trascina con sé anche il resto della lotta Champions. Per rispettare il criterio di contemporaneità tra le squadre coinvolte nella corsa ai primi quattro posti, slitteranno infatti anche Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma, tutte riprogrammate lunedì sera alle 20.45 anziché domenica alle 12.30. La decisione ridisegna completamente il calendario di una giornata che si preannuncia decisiva per gli equilibri europei. Si attende ora il comunicato di risposta della Lega, con i vertici della Serie A che faranno ricorso al TAR contro il provvedimento del Prefetto di Roma. L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine dell'arrivo della Coppa Italia alla stazione Termini di Roma intanto ha solo comunicato che uscirà una nota formale.
La protesta del presidente della Regione
Nelle ore precedenti all’ufficialità dello spostamento, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, aveva criticato apertamente la decisione iniziale della Lega di programmare il derby domenica a pranzo, in concomitanza con la finale maschile degli Internazionali di tennis. "L’annuncio di De Siervo circa l’orario di gioco del derby Roma-Lazio mi lascia perplesso, per usare un eufemismo. Assurdo prendere una decisione a pochi giorni dalla partita, la cui data si conosceva da molto tempo e in concomitanza con la finale maschile degli Internazionali di tennis". Il governatore aveva inoltre sottolineato come quella scelta non tenesse conto delle valutazioni degli organi di pubblica sicurezza: "Sarebbe più saggio far giocare il derby lunedì. Trovo brutto demonizzare i tifosi per non aver saputo, in realtà, pianificare prima". Un appello che, alla fine, è stato accolto. Con il rinvio del derby e il conseguente slittamento delle altre gare decisive per la Champions, il campionato entra così nell’ultima fase con un calendario nuovamente riscritto.
E il presidente della Regione Lazio a tal proposito ha rilasciato nuove dichiarazioni: "Sono molto contento della decisione della Prefettura di posticipare il derby Roma-Lazio, previsto per domenica 17 maggio in concomitanza con la finale maschile degli internazionali del tennis, a lunedì 18, alle 20.45. Ringrazio il prefetto Giannini per aver prontamente corretto questa superficiale presa di posizione della Lega Calcio che mi auguro in futuro sappia pianificare meglio il proprio calendario".
Il criterio di contemporaneità
La regola sulla contemporaneità è abbastanza chiara:
- "Nelle ultime due giornate del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 deve venire rispettata la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica, come previsto dalla Circolare n. 15 del 16 giugno 2025".
- "Visto l’art. 54, comma 3, delle NOIF, si dispone che il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo, previsto dall’art. 54, comma 2 delle NOIF, sia ridotto a 5 minuti per le sopra elencate gare".
Criteri che hanno portato a ridisegnare la programmazione della Serie A, vista l'importante posta in palio della Champions League con addirittura cinque squadre in cinque punti.
Sciopero dei mezzi a Roma
Per il prossimo 18 maggio il sindacato USB ha proclamato uno sciopero generale nazionale che rischia di provocare pesanti disagi anche a Roma, soprattutto per pendolari e cittadini che utilizzeranno mezzi pubblici e treni. La protesta interesserà numerosi comparti del settore pubblico e privato e potrebbe avere ripercussioni significative sulla mobilità urbana e ferroviaria. Possibili criticità sono attese su metro, autobus, tram e collegamenti ferroviari da e per la Capitale, mentre non si escludono disagi anche per il servizio taxi. E con il derby tra Roma e Lazio da giocare il caos potrebbe incidere ulteriormente.
Il caos calendari torna a scuotere la Serie A nel momento più delicato della stagione. A due giornate dalla fine, con la corsa Champions ancora apertissima e diverse squadre racchiuse in pochi punti, il principio della contemporaneità, da sempre cardine del campionato nelle ultime curve decisive, è finito al centro di un nuovo caso. La necessità di garantire equità sportiva tra le formazioni impegnate nella lotta per l’Europa si è intrecciata con esigenze di ordine pubblico, sicurezza e gestione della mobilità urbana nella Capitale per la presenza anche degli Internazionali di Roma, costringendo Lega Serie A e istituzioni a rivedere in corsa il programma del weekend, dopo aver inizialmente ufficializzato la distribuzione dei match alle 12.30.
Roma-Lazio a lunedì: cambia il programma della corsa Champions
Alla fine, dopo le proteste del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è arrivata la decisione ufficiale: Roma-Lazio non si giocherà più domenica nel lunch match, ma lunedì 18 maggio alle 20.45. Lo ha comunicato la Prefettura di Roma, spiegando che "alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma–Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45".
Un cambio che trascina con sé anche il resto della lotta Champions. Per rispettare il criterio di contemporaneità tra le squadre coinvolte nella corsa ai primi quattro posti, slitteranno infatti anche Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma, tutte riprogrammate lunedì sera alle 20.45 anziché domenica alle 12.30. La decisione ridisegna completamente il calendario di una giornata che si preannuncia decisiva per gli equilibri europei. Si attende ora il comunicato di risposta della Lega, con i vertici della Serie A che faranno ricorso al TAR contro il provvedimento del Prefetto di Roma. L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine dell'arrivo della Coppa Italia alla stazione Termini di Roma intanto ha solo comunicato che uscirà una nota formale.