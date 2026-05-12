Juve-Fiorentina lunedi 20.45! Calendario caos, Serie A al TAR contro la Prefettura di Roma

Sciopero dei mezzi a Roma

Per il prossimo 18 maggio il sindacato USB ha proclamato uno sciopero generale nazionale che rischia di provocare pesanti disagi anche a Roma, soprattutto per pendolari e cittadini che utilizzeranno mezzi pubblici e treni. La protesta interesserà numerosi comparti del settore pubblico e privato e potrebbe avere ripercussioni significative sulla mobilità urbana e ferroviaria. Possibili criticità sono attese su metro, autobus, tram e collegamenti ferroviari da e per la Capitale, mentre non si escludono disagi anche per il servizio taxi. E con il derby tra Roma e Lazio da giocare il caos potrebbe incidere ulteriormente.