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Juve, Napoli, Milan, Roma e Como: chi va in Champions a pari punti. Tutti gli scenari possibili

La lotta per l'accesso alla principale competizione europea, a due partite dalla fine del campionato, è più intricata che mai: tutte le possibilità

La corsa Champions entra nella sua fase più incandescente e, a due giornate dalla fine, il rischio di arrivo a pari punti è più concreto che mai. Il Napoli al momento guida il mini-gruppo a quota 70 in classifica, davanti alla Juve con 68 punti, nonché al Milan e alla Roma ferme a 67, con il sorprendente Como ancora pienamente in corsa a 65 punti. Una situazione che apre a scenari intricati, tra scontri diretti, classifiche avulse e differenza reti. Ecco cosa prevede il regolamento e chi, oggi, sarebbe qualificato all'"Europa che conta" nei vari casi di arrivo a pari merito.

Il regolamento: come si decide chi va in Champions

Nel caso in cui due squadre chiudano il campionato a pari punti per un posto europeo, la Serie A applica questi criteri, in rigoroso ordine:

  • Scontri diretti
  • Differenza reti negli scontri diretti
  • Differenza reti generale
  • Gol segnati in campionato
  • Sorteggio

Lo spareggio viene utilizzato soltanto per assegnare lo scudetto o per determinare retrocessioni e salvezza. Per i posti Champions, Europa League e Conference conta invece la classifica costruita con i criteri sopra indicati. Se invece le squadre coinvolte sono più di due, entra in gioco la cosiddetta classifica avulsa: una mini-classifica costruita considerando esclusivamente le gare disputate tra le formazioni interessate.

Attualmente, la situazione in classifica (considerando il numero minimo di piazzamenti dal campionato) è la seguente:

  • Napoli 70 (qualificazione in Champions)
  • Juventus 68 (qualificazione in Champions)
  • Milan 67 (qualificazione in Champions)
  • Roma 67 (qualificazione in Europa League)
  • Como 65 (qualificazione per i preliminari di Conference)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Juventus, tutti gli scontri diretti

La Juventus al momento è in totale controllo del proprio destino. Ma vediamo cosa succederebbe in caso dovesse arrivare a pari punti con una delle rivali.

Juventus-Napoli: bianconeri in vantaggio

  • Napoli-Juventus 2-1
  • Juventus-Napoli 3-0

Gli scontri diretti tra Juve e Napoli sorridono ai bianconeri. Entrambe hanno collezionato una vittoria sull'altra, ma la differenza reti favoriscono la 'Vecchia Signora', a +2 mentre il Napoli è a -2.

Juventus-Milan: equilibrio totale, decide la differenza reti

  • Juventus-Milan 0-0
  • Milan-Juventus 0-0

Scontri diretti perfettamente pari. In questo caso si passa alla differenza reti generale, dove la Juventus è nettamente avanti: +29 contro il +18 del Milan (a favore anche i gol fatti: 59 contro 50). Ad oggi, quindi, in caso di arrivo a pari punti sarebbero i bianconeri a chiudere davanti.

Juventus avanti sulla Roma

  • Juventus-Roma 2-1
  • Roma-Juventus 3-3

La Juventus ha il vantaggio negli scontri diretti grazie alla vittoria dell’andata. Se le due squadre chiudessero appaiate, sarebbero quindi i bianconeri a precedere i giallorossi.

Como bestia nera della Juve

  • Como-Juventus 2-0
  • Juventus-Como 0-2

Il Como ha dominato gli scontri diretti contro la Juventus e sarebbe davanti in caso di arrivo a pari punti. Un dettaglio che potrebbe diventare pesantissimo nella corsa al quarto posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Gli scontri diretti delle rivali della Juve

Napoli, il punto con Milan, Roma e Como

La squadra di Antonio Conte è in assoluta parità col Milan: scontri diretti, differenza reti nelle due partite e differenza reti in campionato. Ma per i gol segnati in A gli azzurri sono davanti. Partenopei messi meglio con la Roma, doppio 0-0 con il Como ma lariani messi meglio per differenza reti totale in stagione.

  • Milan-Napoli 2-1
  • Napoli-Milan 1-0
  • Roma-Napoli 0-1
  • Napoli-Roma 2-2
  • Napoli-Como 0-0
  • Como-Napoli 0-0

Milan favorito contro Roma e Como

I rossoneri hanno costruito ottimi vantaggi negli incroci diretti con queste due squadre

  • Milan-Como 1-1
  • Como-Milan 1-3
  • Milan-Roma 1-0
  • Roma-Milan 1-1

Roma in difficoltà nei confronti diretti

Roma-Como: equilibrio, ma differenza reti favorevole ai lombardi

  • Roma-Como 1-0
  • Como-Roma 2-1

Parità assoluta negli scontri diretti e nella differenza reti degli scontri diretti. A quel punto conta la differenza reti generale, oggi favorevole al Como: +32 contro +24. Tradotto: anche il Como sarebbe davanti alla Roma. Nel caso in cui la differenza reti si dovesse pareggiare, subentrerebbe il criterio dei gol fatti, sempre favorevole alla squadra di Fabregas: 60 contro i 55 di Gasperini.

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Le gerarchie negli arrivi a due squadre

Riassumendo queste sono al momento le gerarchie in caso di arrivo a pari punti tra due squadre per la conquista della Champions League:

  • Il Napoli è davanti al Milan per gol fatti in campionato e davanti alla Roma ma dietro a Juve per differenza reti negli scontri diretti e dietro Como per differenza reti stagionale
  • La Juventus è avanti su Napoli e Roma, pari col Milan ma con differenza reti migliore e gol fatti migliori, dietro al Como
  • Il Milan è avanti contro Roma e Como, dietro il Napoli per gol fatto in stagione e dietro la Juventus per differenza reti generale e gol fatti
  • La Roma è sotto con Napoli, Juventus e Milan, dietro anche al Como per differenza reti e anche per gol fatti
  • Il Como è avanti con il Napoli e la Juventus, dietro col Milan, avanti sulla Roma per differenza reti e gol fatti

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Classifica avulsa: cosa succede se arrivano tutte pari

Lo scenario più spettacolare riguarda un possibile arrivo a pari punti di tutte e quattro le squadre. In quel caso si costruirebbe una classifica considerando solo gli scontri diretti tra Juventus, Milan, Roma e Como. Sono cinque le regole progressive da tenere in considerazione, in ordine, per stabilire la graduatoria finale:

  • Punti fatti negli scontri diretti
  • Differenza reti negli scontri diretti 
  • Differenza reti generale maturata in campionato
  • Numero di gol segnati in generale in campionato
  • Sorteggio risolutivo

La situazione attuale sarebbe questa:

  • Milan 13 punti
  • Como 12 punti
  • Napoli 12 punti
  • Juventus 9 punti
  • Roma 6 punti

Milan, Como e Napoli qualificati in Champions League (biancoblù davanti agli azzurri per differenza reti), Juventus in Europa League e Roma addirittura relegata in Conference League. Un ribaltone enorme rispetto alla classifica attuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le classifiche avulse a tre squadre

Anche gli arrivi a tre possono cambiare completamente la gerarchia, con altre due squadre già fuori dalla lotta (una in Champions e una fuori) e dunque nel caso rimangano soli due posti da assegnare per la Champions. Vediamoli nel dettaglio con l'ordine da tenere in considerazione:

Napoli-Juventus-Milan a pari punti nella classifica finale:

  • Napoli 6
  • Juventus 5
  • Milan 5

Napoli avanti a 6 punti, Juve e Milan entrambe a 5 punti ma con i bianconeri avanti per differenza reti nei vari scontri

Juventus-Milan-Roma

  • Juventus 6
  • Milan 6
  • Roma 2

Juve avanti nella differenza reti negli scontri diretti rispetto al Milan.

Juventus-Milan-Como

  • Como 7
  • Milan 6
  • Juventus 2

In questo caso sarebbe il Como a trionfare nella mini-classifica davanti al Milan e alla Juve.

Juventus-Roma-Como

  • Como 9
  • Roma 4
  • Juve 4

Il Como ancora davanti. La Roma sopra la Juve grazie alla differenza reti migliori negli scontri diretti della classifica avulsa.

Roma-Milan-Como

  • Milan 8
  • Roma 4
  • Como 4

Il Milan nettamente avanti, la Roma appena sopra il Como per la differenza reti negli scontri diretti tra tutte le squadre coinvolte.

Napoli-Roma-Juventus

  • Juventus 7
  • Napoli 7
  • Roma 2

Napoli e Juve insieme a 7 ma con i bianconeri avanti per differenza reti nelle sfide tra le squadre in questione

Milan-Napoli-Como

  • Milan 7
  • Napoli 5
  • Como 3

In questo caso nessun dubbio essendo tutt'e tre le squadre con punteggi differenti

Juventus-Napoli-Como

  • Como 8
  • Napoli 5
  • Juventus 3

Anche in questa casistica nessun dubbio: prima Como, poi Napoli e infine Juve

Napoli-Roma-Milan

  • Napoli 7
  • Milan 7
  • Roma 2

In questo caso Napoli e Milan entrambe a 7 con anche la differenza reti in parità, ma con gli azzurri avanti per gol siglati

Roma-Napoli-Como

  • Napoli 6
  • Como 5
  • Roma 4

Napoli primo, seguono a ruota Como e Roma

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La corsa Champions entra nella sua fase più incandescente e, a due giornate dalla fine, il rischio di arrivo a pari punti è più concreto che mai. Il Napoli al momento guida il mini-gruppo a quota 70 in classifica, davanti alla Juve con 68 punti, nonché al Milan e alla Roma ferme a 67, con il sorprendente Como ancora pienamente in corsa a 65 punti. Una situazione che apre a scenari intricati, tra scontri diretti, classifiche avulse e differenza reti. Ecco cosa prevede il regolamento e chi, oggi, sarebbe qualificato all'"Europa che conta" nei vari casi di arrivo a pari merito.

Il regolamento: come si decide chi va in Champions

Nel caso in cui due squadre chiudano il campionato a pari punti per un posto europeo, la Serie A applica questi criteri, in rigoroso ordine:

  • Scontri diretti
  • Differenza reti negli scontri diretti
  • Differenza reti generale
  • Gol segnati in campionato
  • Sorteggio

Lo spareggio viene utilizzato soltanto per assegnare lo scudetto o per determinare retrocessioni e salvezza. Per i posti Champions, Europa League e Conference conta invece la classifica costruita con i criteri sopra indicati. Se invece le squadre coinvolte sono più di due, entra in gioco la cosiddetta classifica avulsa: una mini-classifica costruita considerando esclusivamente le gare disputate tra le formazioni interessate.

Attualmente, la situazione in classifica (considerando il numero minimo di piazzamenti dal campionato) è la seguente:

  • Napoli 70 (qualificazione in Champions)
  • Juventus 68 (qualificazione in Champions)
  • Milan 67 (qualificazione in Champions)
  • Roma 67 (qualificazione in Europa League)
  • Como 65 (qualificazione per i preliminari di Conference)

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