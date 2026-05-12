Juve, Napoli, Milan, Roma e Como: chi va in Champions a pari punti. Tutti gli scenari possibili

La corsa Champions entra nella sua fase più incandescente e, a due giornate dalla fine, il rischio di arrivo a pari punti è più concreto che mai. Il Napoli al momento guida il mini-gruppo a quota 70 in classifica, davanti alla Juve con 68 punti, nonché al Milan e alla Roma ferme a 67, con il sorprendente Como ancora pienamente in corsa a 65 punti. Una situazione che apre a scenari intricati, tra scontri diretti, classifiche avulse e differenza reti. Ecco cosa prevede il regolamento e chi, oggi, sarebbe qualificato all'"Europa che conta" nei vari casi di arrivo a pari merito.