Juve, Napoli, Milan, Roma e Como: chi va in Champions a pari punti. Tutti gli scenari possibili

La corsa Champions entra nella sua fase più incandescente e, a due giornate dalla fine, il rischio di arrivo a pari punti è più concreto che mai. Il Napoli al momento guida il mini-gruppo a quota 70 in classifica, davanti alla Juve con 68 punti, nonché al Milan e alla Roma ferme a 67, con il sorprendente Como ancora pienamente in corsa a 65 punti. Una situazione che apre a scenari intricati, tra scontri diretti, classifiche avulse e differenza reti. Ecco cosa prevede il regolamento e chi, oggi, sarebbe qualificato all'"Europa che conta" nei vari casi di arrivo a pari merito.
Il regolamento: come si decide chi va in Champions
Nel caso in cui due squadre chiudano il campionato a pari punti per un posto europeo, la Serie A applica questi criteri, in rigoroso ordine:
- Scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Differenza reti generale
- Gol segnati in campionato
- Sorteggio
Lo spareggio viene utilizzato soltanto per assegnare lo scudetto o per determinare retrocessioni e salvezza. Per i posti Champions, Europa League e Conference conta invece la classifica costruita con i criteri sopra indicati. Se invece le squadre coinvolte sono più di due, entra in gioco la cosiddetta classifica avulsa: una mini-classifica costruita considerando esclusivamente le gare disputate tra le formazioni interessate.
Attualmente, la situazione in classifica (considerando il numero minimo di piazzamenti dal campionato) è la seguente:
- Napoli 70 (qualificazione in Champions)
- Juventus 68 (qualificazione in Champions)
- Milan 67 (qualificazione in Champions)
- Roma 67 (qualificazione in Europa League)
- Como 65 (qualificazione per i preliminari di Conference)
Juventus, tutti gli scontri diretti
La Juventus al momento è in totale controllo del proprio destino. Ma vediamo cosa succederebbe in caso dovesse arrivare a pari punti con una delle rivali.
Juventus-Napoli: bianconeri in vantaggio
- Napoli-Juventus 2-1
- Juventus-Napoli 3-0
Gli scontri diretti tra Juve e Napoli sorridono ai bianconeri. Entrambe hanno collezionato una vittoria sull'altra, ma la differenza reti favoriscono la 'Vecchia Signora', a +2 mentre il Napoli è a -2.
Juventus-Milan: equilibrio totale, decide la differenza reti
- Juventus-Milan 0-0
- Milan-Juventus 0-0
Scontri diretti perfettamente pari. In questo caso si passa alla differenza reti generale, dove la Juventus è nettamente avanti: +29 contro il +18 del Milan (a favore anche i gol fatti: 59 contro 50). Ad oggi, quindi, in caso di arrivo a pari punti sarebbero i bianconeri a chiudere davanti.
Juventus avanti sulla Roma
- Juventus-Roma 2-1
- Roma-Juventus 3-3
La Juventus ha il vantaggio negli scontri diretti grazie alla vittoria dell’andata. Se le due squadre chiudessero appaiate, sarebbero quindi i bianconeri a precedere i giallorossi.
Como bestia nera della Juve
- Como-Juventus 2-0
- Juventus-Como 0-2
Il Como ha dominato gli scontri diretti contro la Juventus e sarebbe davanti in caso di arrivo a pari punti. Un dettaglio che potrebbe diventare pesantissimo nella corsa al quarto posto.
Gli scontri diretti delle rivali della Juve
Napoli, il punto con Milan, Roma e Como
La squadra di Antonio Conte è in assoluta parità col Milan: scontri diretti, differenza reti nelle due partite e differenza reti in campionato. Ma per i gol segnati in A gli azzurri sono davanti. Partenopei messi meglio con la Roma, doppio 0-0 con il Como ma lariani messi meglio per differenza reti totale in stagione.
- Milan-Napoli 2-1
- Napoli-Milan 1-0
- Roma-Napoli 0-1
- Napoli-Roma 2-2
- Napoli-Como 0-0
- Como-Napoli 0-0
Milan favorito contro Roma e Como
I rossoneri hanno costruito ottimi vantaggi negli incroci diretti con queste due squadre
- Milan-Como 1-1
- Como-Milan 1-3
- Milan-Roma 1-0
- Roma-Milan 1-1
Roma in difficoltà nei confronti diretti
Roma-Como: equilibrio, ma differenza reti favorevole ai lombardi
- Roma-Como 1-0
- Como-Roma 2-1
Parità assoluta negli scontri diretti e nella differenza reti degli scontri diretti. A quel punto conta la differenza reti generale, oggi favorevole al Como: +32 contro +24. Tradotto: anche il Como sarebbe davanti alla Roma. Nel caso in cui la differenza reti si dovesse pareggiare, subentrerebbe il criterio dei gol fatti, sempre favorevole alla squadra di Fabregas: 60 contro i 55 di Gasperini.
Le gerarchie negli arrivi a due squadre
Riassumendo queste sono al momento le gerarchie in caso di arrivo a pari punti tra due squadre per la conquista della Champions League:
- Il Napoli è davanti al Milan per gol fatti in campionato e davanti alla Roma ma dietro a Juve per differenza reti negli scontri diretti e dietro Como per differenza reti stagionale
- La Juventus è avanti su Napoli e Roma, pari col Milan ma con differenza reti migliore e gol fatti migliori, dietro al Como
- Il Milan è avanti contro Roma e Como, dietro il Napoli per gol fatto in stagione e dietro la Juventus per differenza reti generale e gol fatti
- La Roma è sotto con Napoli, Juventus e Milan, dietro anche al Como per differenza reti e anche per gol fatti
- Il Como è avanti con il Napoli e la Juventus, dietro col Milan, avanti sulla Roma per differenza reti e gol fatti
Classifica avulsa: cosa succede se arrivano tutte pari
Lo scenario più spettacolare riguarda un possibile arrivo a pari punti di tutte e quattro le squadre. In quel caso si costruirebbe una classifica considerando solo gli scontri diretti tra Juventus, Milan, Roma e Como. Sono cinque le regole progressive da tenere in considerazione, in ordine, per stabilire la graduatoria finale:
- Punti fatti negli scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Differenza reti generale maturata in campionato
- Numero di gol segnati in generale in campionato
- Sorteggio risolutivo
La situazione attuale sarebbe questa:
- Milan 13 punti
- Como 12 punti
- Napoli 12 punti
- Juventus 9 punti
- Roma 6 punti
Milan, Como e Napoli qualificati in Champions League (biancoblù davanti agli azzurri per differenza reti), Juventus in Europa League e Roma addirittura relegata in Conference League. Un ribaltone enorme rispetto alla classifica attuale.
Le classifiche avulse a tre squadre
Anche gli arrivi a tre possono cambiare completamente la gerarchia, con altre due squadre già fuori dalla lotta (una in Champions e una fuori) e dunque nel caso rimangano soli due posti da assegnare per la Champions. Vediamoli nel dettaglio con l'ordine da tenere in considerazione:
Napoli-Juventus-Milan a pari punti nella classifica finale:
- Napoli 6
- Juventus 5
- Milan 5
Napoli avanti a 6 punti, Juve e Milan entrambe a 5 punti ma con i bianconeri avanti per differenza reti nei vari scontri
Juventus-Milan-Roma
- Juventus 6
- Milan 6
- Roma 2
Juve avanti nella differenza reti negli scontri diretti rispetto al Milan.
Juventus-Milan-Como
- Como 7
- Milan 6
- Juventus 2
In questo caso sarebbe il Como a trionfare nella mini-classifica davanti al Milan e alla Juve.
Juventus-Roma-Como
- Como 9
- Roma 4
- Juve 4
Il Como ancora davanti. La Roma sopra la Juve grazie alla differenza reti migliori negli scontri diretti della classifica avulsa.
Roma-Milan-Como
- Milan 8
- Roma 4
- Como 4
Il Milan nettamente avanti, la Roma appena sopra il Como per la differenza reti negli scontri diretti tra tutte le squadre coinvolte.
Napoli-Roma-Juventus
- Juventus 7
- Napoli 7
- Roma 2
Napoli e Juve insieme a 7 ma con i bianconeri avanti per differenza reti nelle sfide tra le squadre in questione
Milan-Napoli-Como
- Milan 7
- Napoli 5
- Como 3
In questo caso nessun dubbio essendo tutt'e tre le squadre con punteggi differenti
Juventus-Napoli-Como
- Como 8
- Napoli 5
- Juventus 3
Anche in questa casistica nessun dubbio: prima Como, poi Napoli e infine Juve
Napoli-Roma-Milan
- Napoli 7
- Milan 7
- Roma 2
In questo caso Napoli e Milan entrambe a 7 con anche la differenza reti in parità, ma con gli azzurri avanti per gol siglati
Roma-Napoli-Como
- Napoli 6
- Como 5
- Roma 4
Napoli primo, seguono a ruota Como e Roma
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La corsa Champions entra nella sua fase più incandescente e, a due giornate dalla fine, il rischio di arrivo a pari punti è più concreto che mai. Il Napoli al momento guida il mini-gruppo a quota 70 in classifica, davanti alla Juve con 68 punti, nonché al Milan e alla Roma ferme a 67, con il sorprendente Como ancora pienamente in corsa a 65 punti. Una situazione che apre a scenari intricati, tra scontri diretti, classifiche avulse e differenza reti. Ecco cosa prevede il regolamento e chi, oggi, sarebbe qualificato all'"Europa che conta" nei vari casi di arrivo a pari merito.
Il regolamento: come si decide chi va in Champions
Nel caso in cui due squadre chiudano il campionato a pari punti per un posto europeo, la Serie A applica questi criteri, in rigoroso ordine:
- Scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Differenza reti generale
- Gol segnati in campionato
- Sorteggio
Lo spareggio viene utilizzato soltanto per assegnare lo scudetto o per determinare retrocessioni e salvezza. Per i posti Champions, Europa League e Conference conta invece la classifica costruita con i criteri sopra indicati. Se invece le squadre coinvolte sono più di due, entra in gioco la cosiddetta classifica avulsa: una mini-classifica costruita considerando esclusivamente le gare disputate tra le formazioni interessate.
Attualmente, la situazione in classifica (considerando il numero minimo di piazzamenti dal campionato) è la seguente:
- Napoli 70 (qualificazione in Champions)
- Juventus 68 (qualificazione in Champions)
- Milan 67 (qualificazione in Champions)
- Roma 67 (qualificazione in Europa League)
- Como 65 (qualificazione per i preliminari di Conference)