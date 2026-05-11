Calendario, è caos: Juve-Fiorentina, derby di Roma, Milan e Como in contemporanea! Quando si gioca?

Il pasticcio di Butti

La sfida tra Roma e Lazio rappresenta il nodo centrale del calendario... e fa venire a galla quello che a tutti gli effetti è un vero e proprio pasticcio di Butti. Per motivi di ordine pubblico il derby non può essere disputato in orario serale. Ma le limitazioni non finiscono qui. La partita non si potrebbe egiocare neppure di sabato, considerando che la Lazio sarà impegnata mercoledì nella finale di Coppa Italia e avrebbe bisogno del corretto intervallo di recupero. Esclusa anche la domenica pomeriggio: nella Capitale sono in programma le finali degli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico, evento che mobiliterà migliaia di persone e un enorme dispiegamento di forze dell’ordine.