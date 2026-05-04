ROMA - La Lazio torna al successo vincendo in rimonta per 2-1 a casa della Cremonese. Un'ottima vittoria per i biancocelsti in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter, Maurizio Sarri ha commentato così il successo dello Zini: "Abbiamo approcciato bene il match e abbiamo subito preso in mano la partita. Ci è mancata un po' di cattiveria nel primo tempo, i cambi ci hanno dato un qualcosa di diverso. L'obiettivo della stagione era crescere come squadra. Futuro? Dipende se questo gruppo squadra ci sarà o meno". Su Nuno Tavares e Noslin , protagonisti della rimonta sulla Cremonese: "Nuno Tavares sta facendo bene da quando è rientrato, sta facendo cose di alto livello. L'ho tenuto fuori perché volevo un terzino che sapesse anche difendere e sta facendo un girone di ritorno straordinario. Noslin quando viene chiamato in causa dà sempre qualcosa, ho fatto un po' di fatica ad inquadrarlo e può fare sia l'attaccante centrale che l'esterno".

Il Derby alle 12:30, Sarri polemico: "Non mi presento"

In conferenza stampa Sarri ha anche commentato l'orario del derby criticando apertamente Andrea Butti, l'ex dirigente di Inter ed Empoli che si occupa dell'organizzazione del calendario, contando che nella stessa giornata ci sarà anche la finale del Masters 1000 di Roma: "Le date degli Internazionali si sanno da due anni, che le gare si devono giocare in contemporanea nelle giornate finali pure. Se chi fa il calendario in Lega non capisce questa cosa, deve dare le dimissioni subito. A inizio stagione abbiamo fatto il derby a 37 gradi, ora ce lo fanno giocare a maggio alle 12:30. È un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi e qualcuno deve pagare. Spero che non ci facciano giocare a quell'ora, anche solo chi l'ha proposto se ne deve andare. Sicuramente io non vengo, non vi faccio le interviste per protesta. Vado in panchina poi mi alzo e me ne vado. Vorrei chiedere in Lega perché non hanno fatto giocare Inter - Milan alle 12:30”.

Giampaolo: "Sconfitta folle che fa malissimo"

L'allenatore della Cremonese nel post-partita: "Abbiamo perso una gara che, anche con degli errori tecnici, sa di folle. È una sconfitta folle e che fa malissimo, dobbiamo riordinare le idee e ripristinare un buon morale. Perdere all'ultimo minuto mi ha lasciato addosso un'amarezza incredibile, doveva finire in pareggio. La squadra a gennaio era salva e a maggio si è capovolto il mondo. I dettagli fanno la differenza a questi livelli, era una partita che non dovevamo perdere, mi dispiace tanto perché i calciatori si sono spesi profondamente e hanno speso tante energie fisiche e mentali".