Serie A, caos orari: Regione Lazio contro la Lega, “Intervengano ministro e prefetto, derby lunedi”

Le gare delle squadre in lotta per la Champions (Napoli, Juve, Milan, Roma e Como) sono tutte state fissate domenica alle ore 12.30 : ieri è arrivato l'annuncio da parte della Lega Serie A . Dietro la motivazione la mancanza -per l'ad Luigi De Siervo- di un altro slot per il derby Roma-Lazio, tra questione di ordine pubblico e il tennis, con gli Internazionali d'Italia nella Capitale. A questo si aggiunge l'obbligo di contemporaneità nelle ultime due giornate per le squadre in lotta per uno stesso obiettivo. Una decisione che non è stata apprezzata da tutti, e con alcuni possibili risvolti nelle prossime ore.

"Roma-Lazio domenica alle 12.30? Assurdo!"

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha palesato alcune rimostranze sulla decisione di disputare il derby nello slot del lunch match: "L'annuncio di De Siervo, presidente della Lega Calcio, circa l'orario di gioco del derby Roma-Lazio di domenica 17 maggio mi lascia perplesso, per usare un eufemismo. Assurdo prendere una decisione a pochi giorni dalla partita, la cui data si conosceva da molto tempo e in concomitanza con la finale maschile degli Internazionali di tennis. Questa scelta, oltre a essere poco lungimirante, non tiene in minima considerazione le analisi fatte dagli organi di pubblica sicurezza. Sarebbe più saggio far giocare il derby lunedì. Trovo brutto demonizzare i tifosi per non aver saputo, in realtà, pianificare prima. Mi auguro che il ministro Piantedosi e il prefetto Giannini intervengano per correggere questa superficiale ed egoistica presa di posizione della Lega Calcio".

Il comunicato della Lega Serie A

La Lega Serie A, in un comunicato stampa, ha ricordato l'esigenza di garantire che "nelle ultime due giornate del Campionato 2025/2026 venga rispettata la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica", facendo dunque riferimento a due blocchi. Quello delle 12.30 (in attesa che il Viminale faccia le sue determinazione per il derby Roma-Lazio) e l'altro delle 20.45. Dunque allo stato attuale delle cose domenica 17 maggio 2026 alle ore 12.30 si giocheranno Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Roma-Lazio.

Alle 20.45 invece in campo le squadre in lotta per la salvezza: si disputeranno Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. La Lega Serie A, dispone inoltre "che il termine di tolleranza per l'attesa della presentazione delle squadre in campo, sia idotto a 5 minuti per le sopra elencate gare". In mezzo ci saranno i match Inter-Verona e Atalanta Bologna, di scena rispettivamente alle 15 e alle 18. A Milano e Bergamo in scena le uniche sfide che coinvolgono squadre senza obiettivi (Inter già campione, Verona matematicamente retrocesso, Atalanta aritmeticamente settima e Bologna impossibilitato a raggiungere l'Europa).