Juve-Fiorentina, derby di Roma, Milan e Como: ufficiale il calendario Serie A, quando si gioca

La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari per le partite del prossimo turno di campionato, valido per la 37esima giornata (che si giocherà tutta domenica 17 maggio). Una notizia decisamente attesa vista la possibilità concreta di vedere tutte le squadre impegnate nella lotta Champions giocare alle ore 12.30. Un'eventualità che si è trasformata in realtà : prima l'annuncio da parte dell'ad Luigi De Siervo , poi il comunicato ufficiale. Alla fine Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus- Fiorentina e (forse) Pisa-Napoli si disputeranno domenica ad ora di pranzo.

Juve, Milan, Roma, Como e (forse) Napoli alle 12.30

La questione primaria era quella relativa al derby tra Roma e Lazio, che tra motivi di ordine pubblico e incastro con gli Internazionali d'Italia che si tengono nella Capitale vedeva come unico slot possibile quello di domenica alle 12.30, volendo evitare piazzamenti bizzarri come quello del lunedì sera come ammesso dall'ad della Lega Serie A. Di conseguenza, per la contemporaneità necessaria nelle ultime due giornate di campionato per i club che lottano per gli stessi obiettivi, ecco che anche le altre squadre si accodano e giocheranno domenica ad ora di pranzo. Da valutare ancora il Napoli: se questa sera dovesse già raggiungere matematicamente la Champions, la squadra di Antonio Conte giocherebbe sempre domenica ma alle ore 18 la sua gara contro il Pisa.

Gli orari del 37° turno di Serie A

Di seguito gli orari delle partite della 37esima giornata, resti ufficiali dalla Lega Serie A. Tutti i match si svolgeranno di domenica.

Como-Parma, domenica ore 12.30

Genoa-Milan, domenica ore 12.30

Juventus-Fiorentina, domenica ore 12.30

Pisa-Napoli, domenica ore 12.30*

Roma-Lazio, domenica ore 12.30

Inter-Verona, domenica ore 15

Atalanta-Bologna, domenica ore 18

Cagliari-Torino, domenica ore 20.45

Sassuolo-Lecce, domenica ore 20.45

Udinese-Cremonese, domenica ore 20.45

*Qualora non si rendesse necessaria la contemporaneità, la gara si disputerà domenica alle ore 18.00.

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