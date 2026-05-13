Caos calendari, scenario surreale: Serie A alle 12 e Internazionali posticipati! L'ultima proposta

Il caos per quanto riguarda gli orari della penultima giornata di Serie A continua. Inizialmente la Lega Serie A aveva annunciato che Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus- Fiorentina e Roma-Lazio si sarebbero dovute giocare domenica 17 maggio alle 12:30. La Prefettura di Roma, però, ha spostato il derby della Capitale a lunedì 18 alle 20:45 per motivi di orgine pubblico. Domenica, infatti, ci sarà anche la finale degli Internazionali d'Italia di tennis e il pubblico dei due eventi potrebbe quindi incontrarsi e generare problemi. La Lega Serie A, però, si è opposta con forza a questa ipotesi, creando così una situazione di stallo .

Calendario 37a giornata di Serie A: la nuova ipotesi

Un braccio di ferro, quello tra Prefettura e Serie A, che potrebbe risolversi con una via di mezzo che faccia contenti tutti. L'ultima idea, infatti, è quella di anticipare Roma-Lazio alle 12:00 e di posticipare la finale degli Internazionali d'Italia alle 17:30. In questo modo ci sarebbe un'ora in più di tempo per permettere ai tifosi del derby della Capitale di lasciare l'Olimpico e per gli appassionati di tennis di raggiungere il Foro Italico. Per il momento si tratta soltanto di un'ipotesi, ma le due parti sono al lavoro per cercare di trovare al più presto una soluzione, ma manca ancora l'ok da parte della Prefettura.

L'orario di Roma-Lazio sarà decisivo anche per capire quando giocheranno le altre quattro partite, ovvero Juve-Fiorentina, Genoa-Mimlan, Pisa-Napoli e Como-Parma. Nelle ultime due giornate di Serie A, infatti, da regolamento vige il principio di contemporaneità: le squadre che lottano per lo stesso obiettivo, in questo caso un posto in Champions League, devono giocare insieme. Ecco quindi che se il derby di Roma venisse confermato domenica alle 12:00, anche la squadra di Spalletti e le altre giocherebbero a quell'ora.