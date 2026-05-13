Del Piero, dalla Juve al Napoli: "Lotta Champions? C'è chi ha un piglio diverso"

Alessandro Del Piero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della corsa alla Champions League: "Se guardiamo gli ultimi risultati Juve e Roma hanno un piglio diverso, il Como continua a vincere mentre gli arresti di Milan e Napoli preoccupano i rispettivi allenatori e ambienti. Gli ultimi 180 minuti serviranno a definire chi vuole di più la Champions, chi ha lavorato meglio fino ad oggi, chi è arrivato più fresco: le variabili che ti portano a vincere sono tante e alla fine tireremo le somme. E' una gara a cinque perché anche il Napoli si è rimesso in gioco, sono tutte e cinque coinvolte e questa è una bella cosa".
Del Piero sulla finale di Coppa Italia
Alessandro Del Piero ha parlato della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter anche ai microfoni di Radio TV Serie A: "Non c’entra niente con il campionato, ha delle motivazioni diverse. È una finale e c’è un trofeo in palio. Ci sarà una tensione diversa, ti giochi tutto in novanta minuti. Vedremo, sono due squadre molto diverse. Sarà molto interessante vederle giocare". Del Piero ha poi concluso così: "Maurizio Sarri e Cristian Chivu partono da due posizioni opposte, a livello di squadra e di società. L’Inter arriva da tanti successi, la Lazio ha avuto delle situazioni particolari da gestire. Ma hanno fatto molto bene entrambi gli allenatori: Sarri ha ottenuto una finale con un’identità precisa nonostante tutte le difficoltà".