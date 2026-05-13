Del Piero, dalla Juve al Napoli: "Lotta Champions? C'è chi ha un piglio diverso"

Alessandro Del Piero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della corsa alla Champions League: "Se guardiamo gli ultimi risultati Juve e Roma hanno un piglio diverso, il Como continua a vincere mentre gli arresti di Milan e Napoli preoccupano i rispettivi allenatori e ambienti. Gli ultimi 180 minuti serviranno a definire chi vuole di più la Champions, chi ha lavorato meglio fino ad oggi, chi è arrivato più fresco: le variabili che ti portano a vincere sono tante e alla fine tireremo le somme. E' una gara a cinque perché anche il Napoli si è rimesso in gioco, sono tutte e cinque coinvolte e questa è una bella cosa".