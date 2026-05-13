Spalletti furioso, Juve frustrata: l'autogol calendario può stravolgere tutto

Preparazione atletica stravolta

E chi crede che tra scendere in campo alle 12.30 di domenica e farlo alle 20.45 del giorno successivo non vi sia - in fondo - alcuna differenza si sbaglia di grosso. Il medioevo è bello che finito: a questi livelli la preparazione (atletica e tattica) delle squadre è allergica all’improvvisazione. Va definita al dettaglio tempestivamente, per prevenire infortuni, ricadute fisiche e garantire una performance ai massimi livelli. Un giorno in più di lavoro a disposizione può cambiare radicalmente la gestione settimanale dei profili acciaccati. Giocare domenica alle 12.30 - per esempio - richiede l’impostazione di un programma all’insegna di carichi decrescenti, con una sveglia biologica e alimentare tarata su ritmi mattutini.