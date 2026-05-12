"Pensi a giocare?", Spalletti striglia Yildiz. Vlahovic: "Dimmi cosa!", l'altra Lecce-Juve

La Juve a Via del Mare è tornata a vincere al termine di una partita ricca di emozioni e dietro le quinte molto interessanti. Spalletti nel corso del match ha cercato di tenere viva la squadra, che ha sprecato diverse occasioni per chiudere la gara, portandola sullo 0-1 fino al fischio finale. Dalle urla alla difesa, fino alla strigliata a Yildiz: il tecnico bianconero non ha risparmiato nessuno. Protagonista anche Vlahovic, sia per il gol sia per quelli annullatti, compreso quello di Kalulu "cancellato" dal Var per la posizione di fuorigioco del serbo giudicata attiva. E la punta bianconera ha chiesto subito spiegazioni alla squadra arbitrale, con una presa di posizione chiara da parte di Dusan.