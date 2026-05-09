Lecce-Juve, l'arbitro "gradito" all'Inter e due gol annullati per fuorigioco di frame: è videocalcio

"A seguito di revisione il numero 9 della Juventus impatta nell'azione che porta alla rete. Decisione finale: fuorigioco". Due volte di seguito, la spiegazione dell'arbitro Colombo - quello "gradito" all'Inter, teleguidato da Mariani al VAR - nel corso di Lecce-Juventus, per annullare due gol bianconeri. Entrambe le decisioni, riguardando le immagini, sono state capaci di suscitare tanta perplessità, soprattutto per quanto riguarda il secondo episodio.
Due gol annullati alla Juve: quei cm di finta "perfezione"
In occasione del primo gol annullato, Vlahovic è scattato sul filo del fuorigioco e ha segnato dopo una ribattuta di Falcone sul primo tentativo. Secondo l'offside automatico però si trovava mezzo scarpino oltre l'ultimo avversario e la rete è stata annullata. Una decisione che è sempre più figlia dei tempi e del videocalcio e non dello sport che per decenni ha fatto innamorare milioni di tifosi, comunque questione di centimetri e di frame di una tecnologia che può sbagliare anche di 20 cm. E il frame si sceglie...
Ancora più incredibile il secondo gol annullato. Cross dalla sinistra, inserimento perfetto di Kalulu e gol. Il Var, però, richiama Colombo a rivedere l'azione per una posizione dubbia di Vlahovic. La decisione di annullare arriva per un offside ancora più impercettibile dell'altro, di un orecchio o poco più, un fuorigioco geografico che neanche impattava sull'azione... E chi c'era al Var? Mariani, lo stesso arbitro che lo scorso dicembre in Bologna-Juve non ha visto la spinta di Lucumì su David e ha sorvolato quando il difensore colombiano ha sollevato di peso Conceicao dal terreno. In questo caso però la decisione è totalmente di Colombo, perché è stato richiamato al monitor da Mariani a decidere se la situazione fosse oggettivamente da punire o meno. E il direttore di gara non ha avuto dubbi.
Social impazziti: la rabbia per i gol annullati da Colombo e Mariani
"Se il fuorigioco è semiautomatico, perché il VAR richiama al monitor l'arbitro?": sui social i tifosi della Juve, dopo aver visto annullare due gol per fuorigiochi millimetrici di questo tipo, si sono scatenati. "COLOMBO L ARBITRO GRADITO HAHAAHHAHAA DUE GOAL ANNULLATI", ha scritto qualcuno. Un altro aggiunge: "L'arbitro continua ad annullare ogni gol che segniamo. Questo campionato è totalmente falsato contro la Juventus, ma qualcuno su internet continua a dire che è la squadra a essere scarsa". Ma c'è anche chi, nonostante la rabbia, ha cercato di prenderla sul ridere: "Lecce-Juventus come all'oratorio: per avere un gol, bisogna segnarne tre. Arbitro Colombo imbarazzante".
Colombo, un arbitraggio imbarazzante
Ma non finisce qui: sotto accusa da parte dei tifosi è tutto l'arbitraggio, con "Yildiz sistematicamente pestato senza avere un solo fallo a favore", "Locatelli che chiede spiegazioni dopo un contrasto e si sente rispondere "Stai zitto"", "duelli che diventano falli se vengono vinti dai bianconeri e vantaggio se vengono persi". E così via. Insomma, una direzione di gara in senso ostinato e contrario...
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"A seguito di revisione il numero 9 della Juventus impatta nell'azione che porta alla rete. Decisione finale: fuorigioco". Due volte di seguito, la spiegazione dell'arbitro Colombo - quello "gradito" all'Inter, teleguidato da Mariani al VAR - nel corso di Lecce-Juventus, per annullare due gol bianconeri. Entrambe le decisioni, riguardando le immagini, sono state capaci di suscitare tanta perplessità, soprattutto per quanto riguarda il secondo episodio.
Due gol annullati alla Juve: quei cm di finta "perfezione"
In occasione del primo gol annullato, Vlahovic è scattato sul filo del fuorigioco e ha segnato dopo una ribattuta di Falcone sul primo tentativo. Secondo l'offside automatico però si trovava mezzo scarpino oltre l'ultimo avversario e la rete è stata annullata. Una decisione che è sempre più figlia dei tempi e del videocalcio e non dello sport che per decenni ha fatto innamorare milioni di tifosi, comunque questione di centimetri e di frame di una tecnologia che può sbagliare anche di 20 cm. E il frame si sceglie...
Ancora più incredibile il secondo gol annullato. Cross dalla sinistra, inserimento perfetto di Kalulu e gol. Il Var, però, richiama Colombo a rivedere l'azione per una posizione dubbia di Vlahovic. La decisione di annullare arriva per un offside ancora più impercettibile dell'altro, di un orecchio o poco più, un fuorigioco geografico che neanche impattava sull'azione... E chi c'era al Var? Mariani, lo stesso arbitro che lo scorso dicembre in Bologna-Juve non ha visto la spinta di Lucumì su David e ha sorvolato quando il difensore colombiano ha sollevato di peso Conceicao dal terreno. In questo caso però la decisione è totalmente di Colombo, perché è stato richiamato al monitor da Mariani a decidere se la situazione fosse oggettivamente da punire o meno. E il direttore di gara non ha avuto dubbi.