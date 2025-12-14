Tuttosport.com
Juve a Bologna, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti vuole risposte per la Champions

I bianconeri in campo al Dall'Ara per dare continuità alla vittoria contro il Pafos: segui il live
Bologna
Bologna
Juve
Juve
20:45
Serie A - 14.12.2025
Renato Dall'Ara

Bologna
20:45
Juve
Juventus

Juventus

La Juve vuole dare risposte in Serie A, dopo la vittoria sul Pafos in Champions, e per farlo dovrà vedersela con il Bologna di Italiano. Un vero e proprio scontro diretto per cercare di non perdere il treno per il quarto posto. La vittoria della Lazio, in nove, a Parma mette ancor più pressione alla sfida del Dall'Ara perché ora i biancocelesti si trovano lì a pochi punti. In ogni caso Spalletti preferisce guardare alla sua squadra e a mettere in campo l'atteggiamento giusto per tornare dalla trasferta emiliana con punti e una consapevolezza importante: quella di avere un'ottima squadra

17:45

Le probabili formazioni di Bologna-Juve

Questi i possibili undici delle due squadre, che scenderanno in campo al Dall'Ara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All.Italiano. A disposizione: Pessina, De Silvestri, Holm, Miranda, Markovic, Fabbian, Moro, Sulemana, Bernardeschi, Castro, Dominguez, Immobile, Rowe. Indisponibili: Skorupski, Casale, Freuler, Vitik. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti. A disposizione: Perin, Mangiapoco, Bremer, Rugani, Cabal, Rouhi, Miretti, Joao Mario, Kostic, Adzic, Zhegrova, Openda. Indisponibili: Gatti, Pinsoglio, Milik, Vlahovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Koopmeiners.

Stadio Renato Dall'Ara (Bologna)

