Juve a Bologna, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti vuole risposte per la Champions

La Juve vuole dare risposte in Serie A, dopo la vittoria sul Pafos in Champions, e per farlo dovrà vedersela con il Bologna di Italiano. Un vero e proprio scontro diretto per cercare di non perdere il treno per il quarto posto. La vittoria della Lazio, in nove, a Parma mette ancor più pressione alla sfida del Dall'Ara perché ora i biancocelesti si trovano lì a pochi punti. In ogni caso Spalletti preferisce guardare alla sua squadra e a mettere in campo l'atteggiamento giusto per tornare dalla trasferta emiliana con punti e una consapevolezza importante: quella di avere un'ottima squadra