Bernardo Silva, il retroscena che intriga i tifosi Juve. Telefonata mercato con Ronaldo e Danilo: “Ditemi…”

Bernardo alla Juve sarebbe perfetto

Un po’ come accaduto a Luka Modric quest’anno al Milan o in passato allo stesso CR7, che era arrivato a Torino nell’estate del 2018 alla stessa età più o meno del connazionale (Ronaldo ne aveva 33; mentre Silva viaggia per i 32). Analogie da non sottovalutare. Così come non va trascurato il fatto che Luciano Spalletti abbia inserito il gioiello portoghese in cima alla lista dei desideri per rinforzare il centrocampo con un elemento di qualità, che sappia innescare le punte con le sue giocate illuminanti e al tempo stesso possa alzare il tasso tecnico della mediana. Uno come Bernardo sarebbe perfetto, appunto. Ecco perché alla Continassa tutti sperano che gli ex juventini abbiano sponsorizzato al meglio la Signora. Vedremo, anche se da BS10 starebbero filtrando dei primi segnali di apertura. Con Bernardo che appare intrigato dal corteggiamento del club bianconero. Tanto da iniziare a sondare il terreno per capire quanto la Juve possa essere davvero la squadra giusta. Un primo ammiccamento per quello che può trasformarsi da flirt in una storia d’amore.