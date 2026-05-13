Bernardo Silva, il retroscena che intriga i tifosi Juve. Telefonata mercato con Ronaldo e Danilo: “Ditemi…”

Chissà se gli endorsment di Cristiano Ronaldo e Danilo avranno attecchito e fatto breccia nel cuore di quello che è diventato l’oggetto del desiderio di Luciano Spalletti e di tutta la tifoseria juventina. Lo scopriremo presto. Questione di pochi giorni, al massimo qualche settimana. Ma intanto appare evidente come il corteggiamento della Signora non stia lasciando insensibile Bernardo Silva, che ci sta ragionando. Sul serio. D’altronde molti pezzi del puzzle di questa possibile operazione sembrano potersi incastrare davvero bene; affinché la trattativa termini con un esito positivo.
Il ritorno in patria può attendere
Ma andiamo con ordine. Bernardo, infatti, non vorrebbe andare a svernare in un campionato di seconda-terza fascia. Tradotto: con tutto il rispetto delle maxi-offerte economiche già arrivate dai club di Saudi Pro League e MLS, l’approdo negli Stati Uniti o in Arabia Saudita non è al momento in cima ai suoi pensieri. Così come il possibile ritorno in patria (c’era stato un sondaggio da parte del Benfica un mesetto fa). Magari lì andrà a chiudere la carriera, ma se ne riparlerà con tutta probabilità tra 2-3 anni. Non ora.
Juve-Bernardo Silva, avanti tutta
Al campione portoghese stuzzicherebbe, infatti, un’avventura in uno dei top campionati europei e dopo aver giocato ai massimi livelli in Francia (Monaco) e Inghilterra (Manchester City) le destinazioni ideali per il classe 1994 appaiono essere l’Italia o la Spagna. Dalla Liga ci sono stati i sondaggi (ma niente di più per il momento…) di Barça e Atletico Madrid; mentre l’offerta europea più importante è quella arrivata dal Galatasaray, che sta schierando un Cupido speciale per provare a convincerlo. Quell’Ilkay Gundogan che è uno dei migliori amici del Diez lusitano. Tanto da trascorrere anche le vacanze estive insieme alle rispettive famiglie, però il campionato turco non lo attira al cento per cento.
La proposta Juve
Nonostante il Gala sia pronto a mettere sul piatto un biennale da 10 milioni all’anno per portare Bernardo sul Bosforo più un ricco bonus alla firma. Cifre un po’ diverse ma anche un blasone inferiore da quanto può offrirgli la Juventus, disposta a corrispondere 6 milioni netti a stagione più 2 di bonus (1 in caso di Champions e 1 legato a presenze e gol) fino al 2028 con opzione per il 2029. Una proposta interessante che in questi giorni i dirigenti bianconeri intendono approfondire con l’agente del centrocampista Jorge Mendes. Avanti tutta per cercare di riuscire a piazzare il grande colpo. Nel frattempo Bernardo Silva si sta informando sia sul calcio italiano sia soprattutto sul mondo Juve per capire se possa davvero essere la tappa giusta per la sua carriera.
Informazioni da Ronaldo, Cancelo e Danilo
Ecco perché, come sono soliti fare i calciatori con amici e colleghi, ha chiesto informazioni ad alcuni grandi ex juventini degli ultimi anni, coi quali intrattiene un rapporto d’amicizia. Interrogati sulla Signora Cristiano Ronaldo, Cancelo e Danilo, che naturalmente hanno caldeggiato lo sbarco nel nostro calcio, dove uno come Bernardo potrebbe fare la differenza e regalarsi un finale di carriera al top in uno dei tornei più prestigiosi del Vecchio Continente.
Bernardo alla Juve sarebbe perfetto
Un po’ come accaduto a Luka Modric quest’anno al Milan o in passato allo stesso CR7, che era arrivato a Torino nell’estate del 2018 alla stessa età più o meno del connazionale (Ronaldo ne aveva 33; mentre Silva viaggia per i 32). Analogie da non sottovalutare. Così come non va trascurato il fatto che Luciano Spalletti abbia inserito il gioiello portoghese in cima alla lista dei desideri per rinforzare il centrocampo con un elemento di qualità, che sappia innescare le punte con le sue giocate illuminanti e al tempo stesso possa alzare il tasso tecnico della mediana. Uno come Bernardo sarebbe perfetto, appunto. Ecco perché alla Continassa tutti sperano che gli ex juventini abbiano sponsorizzato al meglio la Signora. Vedremo, anche se da BS10 starebbero filtrando dei primi segnali di apertura. Con Bernardo che appare intrigato dal corteggiamento del club bianconero. Tanto da iniziare a sondare il terreno per capire quanto la Juve possa essere davvero la squadra giusta. Un primo ammiccamento per quello che può trasformarsi da flirt in una storia d’amore.
Chissà se gli endorsment di Cristiano Ronaldo e Danilo avranno attecchito e fatto breccia nel cuore di quello che è diventato l’oggetto del desiderio di Luciano Spalletti e di tutta la tifoseria juventina. Lo scopriremo presto. Questione di pochi giorni, al massimo qualche settimana. Ma intanto appare evidente come il corteggiamento della Signora non stia lasciando insensibile Bernardo Silva, che ci sta ragionando. Sul serio. D’altronde molti pezzi del puzzle di questa possibile operazione sembrano potersi incastrare davvero bene; affinché la trattativa termini con un esito positivo.
Il ritorno in patria può attendere
Ma andiamo con ordine. Bernardo, infatti, non vorrebbe andare a svernare in un campionato di seconda-terza fascia. Tradotto: con tutto il rispetto delle maxi-offerte economiche già arrivate dai club di Saudi Pro League e MLS, l’approdo negli Stati Uniti o in Arabia Saudita non è al momento in cima ai suoi pensieri. Così come il possibile ritorno in patria (c’era stato un sondaggio da parte del Benfica un mesetto fa). Magari lì andrà a chiudere la carriera, ma se ne riparlerà con tutta probabilità tra 2-3 anni. Non ora.
Juve-Bernardo Silva, avanti tutta
Al campione portoghese stuzzicherebbe, infatti, un’avventura in uno dei top campionati europei e dopo aver giocato ai massimi livelli in Francia (Monaco) e Inghilterra (Manchester City) le destinazioni ideali per il classe 1994 appaiono essere l’Italia o la Spagna. Dalla Liga ci sono stati i sondaggi (ma niente di più per il momento…) di Barça e Atletico Madrid; mentre l’offerta europea più importante è quella arrivata dal Galatasaray, che sta schierando un Cupido speciale per provare a convincerlo. Quell’Ilkay Gundogan che è uno dei migliori amici del Diez lusitano. Tanto da trascorrere anche le vacanze estive insieme alle rispettive famiglie, però il campionato turco non lo attira al cento per cento.