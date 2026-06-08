Hiljemark esonerato dal Pisa, ufficiale: chi può sostituirlo. Burdisso lascia il Monza, confermato Bianco

PISA - Dopo al retrocessione in Serie B il Pisa riparte e lo fa senza Oscar Hiljemark . Il lcub toscano infatti ha comunicato la separazione dall'allenatore svedese: "Il Pisa Sporting Club comunica di aver esonerato Oscar Hiljemark dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra. La Società ringrazia l’allenatore e i suoi collaboratori, Fredrik Ahlstrand e Javier Agenjo, per il percorso professionale condiviso, augurando loro il meglio per il proseguimento della carriera". Hiljemark era arrivato al Pisa a febbraio (dopo l'addio all'Elfsborg) ma non non è riuscito a invertire il trend e la sua squadra il 1° maggio retrocede con tre giornate d'anticipo perdendo lo scontro salvezza con il Lecce (1-2). Sky Sport riporta che ad oggi i candidati per la panchina del Pisa sarebbero Paolo Zanetti e Fabio Pecchia .

Monza, aperto il casting per il Ds

Al Monza invece, come riportatio da Sky Sport, è stata confermata la panchina dell'eroe della promozione Paolo Bianco ma si è al lavoro per cercare l'edere del direttore tecnico Nicolàs Burdisso. L'ex calciatore di Inter e Roma lascerà il club brianzolo e tornerà in Argentina per una scelta personale. Il dirigente ha preso questa decisione professionale dopo alcune riflessioni come spiegato nel lungo messaggio riprtato sul sito del club: "Abbiamo vissuto un anno fantastico. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di tornare in Serie A con una stagione storica. È davvero difficile salutarvi. Lasciare il ruolo di direttore sportivo del Club è una delle decisioni più difficili della mia carriera. Me ne vado per una scelta professionale e di vita: tornare a vivere in Argentina, il mio Paese. A Monza ho trovato uno straordinario gruppo umano con cui lavorare. Voglio ringraziare Beckett Layne Ventures, la presidente di AC Monza Lauren Crampsie e Mauro Baldissoni per l'opportunità e la fiducia che mi hanno accordato fin dal mio arrivo al Club. Il mio collega Francesco Vallone per i suoi insegnamenti e la sua passione. Paolo Bianco e tutto lo staff di professionisti per aver lavorato con un solo obiettivo in mente: migliorare ogni giorno e dare tutto per questo Club. I giocatori della rosa per aver raggiunto il nostro obiettivo e trasformato il nostro sogno in realtà. La loro dedizione e il loro impegno hanno reso possibile tutto questo. Tutti i collaboratori di Monzello e dell'U-Power Stadium, che hanno compreso fin da subito la nostra visione e il nostro progetto, trasmettendone i valori. E infine i tifosi, unici e appassionati, leali e instancabili. Il sostegno della squadra. Sempre al nostro fianco. Grazie, grazie, grazie. Me ne vado con il dolore dei saluti, ma con la dolcezza di aver vissuto un anno meraviglioso, concluso come tutti noi desideravamo. Ora inizia un periodo molto importante per questo Club e vi auguro che sia ricco di successi. Vi saluto con grande stima".