"Ingaggio netto quadruplicato e offerta di 80 milioni": l'Arabia Saudita ci riprova per Raphinha

Raphinha torna al centro delle attenzioni del mercato internazionale. L'esterno brasiliano del Barcellona , protagonista di una stagione di alto livello in Catalogna, continua infatti a essere uno dei profili più apprezzati dai club della Saudi Pro League . Nonostante il recente rinnovo contrattuale con i blaugrana, l'interesse proveniente dall'Arabia Saudita non si è mai spento. Le società saudite sono pronte a investire cifre importanti sia per il cartellino sia per l'ingaggio del giocatore. Una situazione che potrebbe animare il mercato estivo, anche se la volontà del calciatore sembra essere chiara.

Al Hilal e Al Nassr sulle tracce di Raphinha

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il nome di Raphinha resta tra i principali obiettivi dei grandi club sauditi in vista della prossima finestra di mercato. In particolare, sarebbero Al Hilal e Al Nassr le due squadre maggiormente interessate all'esterno brasiliano del Barcellona. Le fonti citate dal quotidiano spagnolo riferiscono che le società sarebbero disposte a mettere sul tavolo circa 80 milioni di euro per convincere il club catalano a cedere il giocatore. Non solo. Per il classe 1996 sarebbe pronto anche un contratto economicamente molto vantaggioso, con uno stipendio netto pari a quattro volte quello attualmente percepito in blaugrana. Dietro l'operazione ci sarebbe ancora una volta il sostegno del PIF, il fondo sovrano saudita che continua a finanziare l'arrivo di stelle internazionali nel campionato locale. Una parte significativa dell'investimento destinato al calciatore verrebbe infatti coperta proprio dal fondo. Al momento non risultano trattative avanzate, ma l'interesse resta concreto e i club sauditi considerano Raphinha uno dei profili più prestigiosi disponibili sul mercato.

Un corteggiamento che dura da anni e il ruolo decisivo di Flick

L'interesse dell'Arabia Saudita per Raphinha non rappresenta una novità. Già nell'estate del 2025 erano stati registrati tentativi per convincere sia il Barcellona sia il giocatore ad accettare il trasferimento. Ancora più insistenti erano stati gli approcci avvenuti nel 2024, quando il brasiliano aveva seriamente valutato la possibilità di lasciare la Catalogna. Alla fine, però, la scelta è stata quella di restare in blaugrana. Lo stesso Raphinha aveva raccontato i retroscena della vicenda in un'intervista concessa a ESPN Brazil nell'ottobre 2025, sottolineando quanto l'offerta saudita fosse stata allettante.

"L'offerta che abbiamo ricevuto dall'Arabia Saudita mi ha tentato molto. Avrebbe risolto non solo la mia vita personale, ma anche quella dei miei genitori, di mio figlio e di molte persone. Gioco a football da quando avevo 15 anni, ho passato momenti belli e brutti ovunque, quindi è arrivato un momento in cui ho pensato fosse il momento di prendermi cura di me stesso e della mia famiglia. Ovviamente, abbiamo pensato di lasciare Barcellona. Pensavo fosse il momento di andarmene, ma poi abbiamo parlato con Flick e lui è riuscito a convincermi a restare". Parole che confermano quanto il tecnico tedesco abbia avuto un peso determinante nella permanenza del brasiliano al Barcellona.