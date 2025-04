Raphinha-Al Hilal, cifre fuori dal mondo: 300 milioni di euro sul piatto

BARCELLONA (SPAGNA) - Dall' Arabia Saudita arriva una incredibile offerta per il Barcellona e per Raphinha : l' Al Hilal , infatti, secondo quanto scrive il quotidiano soagnolo Sport, sarebbe pronto a mettere sul piatto 300 milioni di euro . Una cifra enorme che verrebbe così distribuita: 100 milioni andrebbero al club, 200 al calciatore che firmerebbe un contratto quadriennale con un stipendio netto, dunque, di 50 milioni ogni stagione . Un'offerta irrinunciabile che potrebbe far vacillare sia i blaugrana che il brasiliano. Il classe '96 ha un contratto con i catalani fino al 30 giugno 2027 e la volontà del club sarebbe quella di prolungare. Le sirene arabe, però, potrebbero cambiare le carte in tavola.

Raphinha, che numeri in questa stagione con il Barcellona!

L'ultima parola, ovviamente, spetta al calciatore, grande protagonista in questa stagione: con 30 gol e 23 assist in 49 presenze complessive - 3952 i minuti totali sul rettangolo verde - Raphinha sta facendo davvero la differenza e sta trascinando la formazione di Hansi Flick in fondo a tutte le competizioni, con il sogno Triplete ancora vivo. Impegnato sabato 26 aprile alle ore 22 italiane nella finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, il Barcellona guida la classifica della Liga con quattro punti di vantaggio proprio sui Blancos a cinque gare dalla fine, in più sfiderà l'Inter in semifinale di Champions League.