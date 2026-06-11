Soulé, il Borussia Dortmund ci prova: servono 40 milioni. Liberali ritrova Aquilani al Sassuolo?

Tutti pazzi per Mattia Liberali. Il fantasista del Catanzaro fa gola a mezza Serie A. A maggior ragione considerata la clausola rescissoria decisamente allettante: servono, infatti, solo 6 milioni per strapparlo ai giallorossi. In prima fila c’è il Sassuolo, che vorrebbe ricomporre in neroverde il tandem col tecnico Alberto Aquilani. Sul fantasista scuola Milan (incasserà il 50% sulla vendita) è forte pure l’interesse di Bologna, Como e Cagliari; mentre la Juve per ora si è limitata ad osservarlo durante i Playoff. Ore roventi in casa Monza dove il tecnico della promozione Paolo Bianco si è dimesso: lo attende il Pisa in B. Al suo posto può arrivare uno tra Paolo Vanoli e Marco Baroni che al momento rappresentano le prime scelte del club biancorosso, anche se non si escludono sorprese visto che il casting è appena incominciato. I dirigenti brianzoli, infatti, hanno incassato l’addio di Bianco come un fulmine a ciel sereno, visto che solamente lunedì sera aveva ribadito loro l’intenzione di restare. Nel frattempo il Monza lavora per rinforzarsi e vuole regalarsi un grande colpo sulla trequarti: nel mirino El Diablito Claudio Echeverri del Manchester City. A proposito di talenti offensivi: il Borussia Dortmund ci prova per Soulè. Servono però 40 milioni per strapparlo alla Roma, che dalla vendita dell’argentino potrebbe finanziare l’assalto a Greenwood (ha già detto sì ai giallorossi per un quinquennale da 4 milioni a stagione più bonus). Fari puntati pure sul gioiellino bosniaco Alajbegovic (Bayer Leverkusen). Intanto i capitolini sono in chiusura per i rinnovi di Mancini (2029 con opzione per il 2030), Dybala (2028) e Pellegrini (2028 con opzione per il 2029).
Gasperini non molla Celik
Lavori in corso pure per trattenere Celik alla corte di Gasperini, che confermerebbe volentieri anche il giovane fantasista Venturino (chiesto di nuovo in prestito al Genoa). Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Lazio strizza l’occhio a Santi Gimenez (Milan) per l’attacco. Nessun contatto, invece, col Bournemouth per lo scambio tra Alex Jimenez (incedibile per le Cherries) e Christos Mandas (piace alla Fiorentina). Stretta finale del Como per i terzini Kaiki (Cruzeiro) e Couto (Dortmund). Il Napoli invece ha avviato i dialoghi per il prolungamento di capitan Di Lorenzo fino al 2029. Passi avanti per il ritorno di Raimondo (Bologna) in prestito al Frosinone, che rivuole pure Calvani (Genoa) e Cittadini (Atalanta). Infine rottura tra il Genoa e Ekuban: il Grifone aveva accontentato le richieste della punta offrendo il rinnovo biennale da 1 milione all’anno più bonus, ma dopo 5 anni l’attaccante ha deciso di andare via spiazzando di fatto i dirigenti rossoblù. Nel frattempo i liguri stringono con la Roma per la permanenza di Baldanzi (8 milioni).