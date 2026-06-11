Soulé, il Borussia Dortmund ci prova: servono 40 milioni. Liberali ritrova Aquilani al Sassuolo?

Tutti pazzi per Mattia Liberali. Il fantasista del Catanzaro fa gola a mezza Serie A. A maggior ragione considerata la clausola rescissoria decisamente allettante: servono, infatti, solo 6 milioni per strapparlo ai giallorossi. In prima fila c’è il Sassuolo, che vorrebbe ricomporre in neroverde il tandem col tecnico Alberto Aquilani. Sul fantasista scuola Milan (incasserà il 50% sulla vendita) è forte pure l’interesse di Bologna, Como e Cagliari; mentre la Juve per ora si è limitata ad osservarlo durante i Playoff. Ore roventi in casa Monza dove il tecnico della promozione Paolo Bianco si è dimesso: lo attende il Pisa in B. Al suo posto può arrivare uno tra Paolo Vanoli e Marco Baroni che al momento rappresentano le prime scelte del club biancorosso, anche se non si escludono sorprese visto che il casting è appena incominciato. I dirigenti brianzoli, infatti, hanno incassato l’addio di Bianco come un fulmine a ciel sereno, visto che solamente lunedì sera aveva ribadito loro l’intenzione di restare. Nel frattempo il Monza lavora per rinforzarsi e vuole regalarsi un grande colpo sulla trequarti: nel mirino El Diablito Claudio Echeverri del Manchester City. A proposito di talenti offensivi: il Borussia Dortmund ci prova per Soulè. Servono però 40 milioni per strapparlo alla Roma, che dalla vendita dell’argentino potrebbe finanziare l’assalto a Greenwood (ha già detto sì ai giallorossi per un quinquennale da 4 milioni a stagione più bonus). Fari puntati pure sul gioiellino bosniaco Alajbegovic (Bayer Leverkusen). Intanto i capitolini sono in chiusura per i rinnovi di Mancini (2029 con opzione per il 2030), Dybala (2028) e Pellegrini (2028 con opzione per il 2029).