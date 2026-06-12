Juve, ecco il CdA straordinario. Comolli, un anno di incomprensioni: i motivi che hanno sancito l’addio

Si va con Spalletti

L’amministratore indipendente bianconero, vicinissimo a Bernard Arnault, fondatore e Ceo di LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, ha dapprima seguito il francese e poi tirato le somme. Era presente a ogni riunione tra Elkann e Spalletti, poi tra il tecnico e lo stesso amministratore delegato (in particolare dopo il litigio post derby), la cui assenza è stata più che notata nelle ultime riunioni di mercato, sebbene formalmente le operazioni continuassero comunque secondo la sua volontà. Ritornello: era già tutto previsto. E se non tutto, molto andava ugualmente e inevitabilmente nella direzione dell’addio. Elkann aspettava di avere un più concreto piano B e l’ha trovato. In questi ultimi giorni, ha avuto confidenze e certezze: neanche il bene della Juventus poteva realmente rimettere in carreggiata il rapporto tra Comolli e lo stesso gruppo che guidava, a partire dal tecnico ma anche un po’ a prescindere. Così non si andava da nessuna parte, il rischio era di restare immobili. Così si va con Spalletti: da oggi, come da investitura dall’alto, inizia davvero la sua stagione.