Comolli via, Carnevali alla Juve! Elkann scarica il francese dopo un anno fallimentare, è rivoluzione

Comolli via dalla Juventus, si apre un nuovo capitolo. Riorganizzazione societaria immediata per il club bianconero con la decisione di interrompere il rapporto con il Chief Executive Officer francese dopo un anno caratterizzato da risultati inferiori alle aspettative e da un mercato pieno di falle.
Il fallimento del progetto Comolli
L'arrivo di Comolli era stato accolto come l'inizio di una nuova era. La sua esperienza internazionale e un presunto approccio moderno alla gestione calcistica avevano convinto la Juventus ad affidargli un ruolo centrale nella ricostruzione del club. Tuttavia il percorso non ha prodotto gli effetti sperati. Nel corso dei mesi sono emerse difficoltà nel consolidare una visione condivisa all'interno della società e nel tradurre sul piano sportivo le aspettative che avevano accompagnato il suo insediamento. Le valutazioni della proprietà hanno così portato alla decisione di interrompere il progetto, nella convinzione che fosse necessario imprimere una nuova svolta alla governance bianconera. Una scelta che va oltre il semplice cambio di un dirigente e che certifica la volontà di rivedere in profondità l'organizzazione interna del club.
Una nuova Juventus tra stabilità e rilancio
L'uscita di scena di Comolli potrebbe rappresentare soltanto il primo tassello di una ristrutturazione più ampia. La Juventus sta infatti lavorando a un nuovo assetto dirigenziale con l'obiettivo di rendere più chiara la catena decisionale e rafforzare il legame tra area sportiva e management. La sfida per la proprietà sarà però soprattutto quella di trovare stabilità dopo anni caratterizzati da continui cambiamenti. Perché se l’addio di Comolli segna la fine di un progetto neanche nato, il vero obiettivo della Vecchia Signora resta quello di costruire finalmente una dirigenza capace di garantire continuità, programmazione e risultati nel lungo periodo. Solo così il club potrà tornare a concentrarsi esclusivamente sul campo e sulla rincorsa ai traguardi che la sua storia impone.
Elkann ha scelto: il sostituto è Carnevali
Il nome in cima alla lista della Juventus per il ruolo di nuovo amministratore delegato è quello di Giovanni Carnevali. L'arrivo dell'attuale dirigente del Sassuolo rappresenterebbe però soltanto uno dei tasselli di una riorganizzazione molto più ampia all'interno del management bianconero. Anche Matteo Tognozzi potrebbe tornare a ricoprire un ruolo di primo piano nella nuova struttura societaria, forte anche degli ottimi rapporti con Luciano Spalletti, che ha già ottenuto una prima vittoria con l'addio di Comolli, un vero flop nel suo primo e unico anno con la Vecchia Signora.
Comolli via dalla Juventus, si apre un nuovo capitolo. Riorganizzazione societaria immediata per il club bianconero con la decisione di interrompere il rapporto con il Chief Executive Officer francese dopo un anno caratterizzato da risultati inferiori alle aspettative e da un mercato pieno di falle.
Il fallimento del progetto Comolli
L'arrivo di Comolli era stato accolto come l'inizio di una nuova era. La sua esperienza internazionale e un presunto approccio moderno alla gestione calcistica avevano convinto la Juventus ad affidargli un ruolo centrale nella ricostruzione del club. Tuttavia il percorso non ha prodotto gli effetti sperati. Nel corso dei mesi sono emerse difficoltà nel consolidare una visione condivisa all'interno della società e nel tradurre sul piano sportivo le aspettative che avevano accompagnato il suo insediamento. Le valutazioni della proprietà hanno così portato alla decisione di interrompere il progetto, nella convinzione che fosse necessario imprimere una nuova svolta alla governance bianconera. Una scelta che va oltre il semplice cambio di un dirigente e che certifica la volontà di rivedere in profondità l'organizzazione interna del club.