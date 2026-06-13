Como, ritorno di fiamma per Nico Paz: la mossa che cambia tutto. La Fiorentina blinda Fagioli!

Il Como ci riprova. Il colpo Bernardo Silva da parte del Real Madrid potrebbe riaprire la porta della Casa Blanca al ritorno di Nico Paz sul Lago per un’altra stagione. Missione possibile, Josè Mourinho permettendo. Lo Special One, infatti, finora ha messo il veto alla partenza del gioiello argentino, ma adesso il rischio di un sovraffollamento nel ruolo appare concreto. Ecco perché il ds Ludi e il tecnico Fabregas hanno rialzato il pressing per riavere il trequartista, che nel frattempo ha dato già la sua disponibilità all’avventura 3.0 in maglia biancoblù. Settimana prossima poi il Como definirà gli arrivi dei terzini Yan Couto (in prestito secco dal Dortmund) e Kaiki (dal Cruzeiro per 14 milioni più 1 di bonus).

Lazio, addio a Romagnoli. I nomi per la Viola

Molto attiva la Lazio che ci prova per il terzino destro Arnau Martinez del Girona: il suo arrivo può spingere lontano da Formello Manuel Lazzari (piace a Monza e Sassuolo). Intanto è al passo d’addio Alessio Romagnoli, che nei prossimi i giorni volerà in Qatar all’Al Sadd per 4 milioni (contratto triennale da 6 milioni all’anno più bonus). Per rimpiazzarlo piacciono Diego Coppola (Brighton) e Fabio Chiarodia (Gladbach); mentre per la trequarti resta calda la pista che porta a Jonathan Asp (Bayern Monaco). A proposito di talenti offensivi che possono sbarcare in Serie A: la Fiorentina segue l’esterno mancino Basar Onal (Nec). Per quanto riguarda il capitolo terzini appaiono in uscita dalla Viola sia Dodò (in scadenza nel 2027, ma il rinnovo è in alto mare…) sia Gosens: piacciono Joao Mario (proposto il prestito con diritto di riscatto alla Juventus) e Matteo Ruggeri dell’Atletico Madrid (costa tanto e c’è parecchia concorrenza sia in Italia sia all’estero).

Sondato a sinistra anche lo svincolato Kostic (cercato pure dal Venezia). Tra i pali invece si profila la separazione con De Gea: una prima idea per la porta viola conduce a Mandas (attualmente al Bournemouth, ma di proprietà della Lazio). Non solo addii in casa gigliata: la Fiorentina ha detto no al tentativo del Tottenham per Fagioli, che appare destinato a restare in Toscana salvo offerte shock.

Atta cercato in Premier

Continua il pressing del Newcastle su Atta, ma l’Udinese vuole 40 milioni per privarsi del proprio gioiello. Lucumì, invece, è in partenza dal Bologna (c’è clausola rescissoria valida dal primo al dieci luglio: oltre alla Juve, lo vuole anche il Bournemouth). Da un’emiliana all’altra: ufficiale l’approdo di Aquilani sulla panchina del Sassuolo (accordo biennale); mentre il Parma saluta Estevez e si appresta ad accogliere il giovane Lontani (in scadenza col Milan). Raimondo (Bologna) verso il ritorno a Frosinone in prestito. Casting a centrocampo per l’Atalanta, che resta vigile su Jashari (Milan) e Keita (Parma). Infine rinnovo fino al 2029 per il ds Stefano Trinchera col Lecce: il dopo Corvino per i giallorossi era già in casa.

