Provedel-Inter, intreccio di mercato: la Lazio alza il muro e spunta un ostacolo   

Altroché secondo: Ivan Provedel non è ancora un giocatore dell’Inter, ci sono dettagli con il club nerazzurro, ma soprattutto manca un’intesa, tutt’altro che scontata, con Lotito, però l’attuale portiere della Lazio è pronto a sfidare Pepo Martinez per il ruolo da titolare a Milano. Come noto, l’Inter ha scelto di salutare a Yann Sommer e, dopo attente valutazioni - anche relative al budget a disposizione, gli altri obiettivi richiesti da Chivu e le indicazioni di Oaktree -, Marotta, Ausilio e Baccin hanno scelto di non affondare il colpo su portieri di un determinato valore, in primis Guglielmo Vicario, per dare fiducia al giocatore spagnolo, acquistato nell’estate del 2024 dal Genoa per 14 milioni. Dopo un avvio in sordina e i problemi extracampo - l’incidente stradale in cui rimase coinvolto il 28 ottobre scorso e dove morì un anziano di 81 anni -, Martinez ha finito la stagione in crescendo, ricoprendo un ruolo fondamentale nella vittoria della Coppa Italia. Il suo atteggiamento nello spogliatoio e il lavoro quotidiano, migliorato da gennaio in poi, hanno convinto club e dirigenza a dargli la grande opportunità in vista della prossima annata. Serve, però, un vice affidabile e di esperienza e dopo aver ragionato su alcuni profili all’estero, l’Inter ha puntato il mirino verso Roma e la Lazio. Provedel per età (32 anni), nazionalità, contratto (scadenza nel 2027) e rendimento (è sempre stato fra i migliori fra i biancocelesti, avendo un calo solo nella stagione ’24-25 con Baroni), è risultato essere subito il profilo adatto e l’Inter non ha perso tempo, visto che mercoledì ha incontrato in sede il suo agente Gianni Rava.