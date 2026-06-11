Solet, Provedel, Bastoni: Inter, prima la difesa

MILANO - Akanji riscattato, Aleksandar Stankovic "ricomprato"; Curtis Jones e Marco Palestra obiettivi primari per centrocampo e fascia destra , ma l' Inter in questa settimana sta focalizzando la sua attenzione sulla difesa . Come noto, per fine contratto, andranno via Acerbi, Darmian e Sommer, mentre con De Vrij il club si riaggiornerà nei prossimi giorni per capire se proseguire insieme per una-due stagioni a cifre ridotte rispetto a quelle finora percepite. Servono dunque rinforzi, in primis un portiere e un difensore, ormai individuati in Ivan Provedel e Oumar Solet , al netto delle possibili sorprese in uscita che potrebbero riguardare Bisseck (ne parliamo a parte) e Carlos Augusto , mentre sembra ormai uscito dall'elenco dei possibili partenti Bastoni.

Bastoni verso il rinnovo con l’Inter: incontro con l’agente Tinti

Anzi, al centrale contestato fra febbraio e marzo per i casi "Kalulu&Bosnia" potrebbe presto essere proposto un rinnovo di contratto, visto che l'attuale intesa è in scadenza nel 2028, con un possibile ritocco all'ingaggio oggi di 5.5 milioni ai livelli di Barella e Calhanoglu (6.5 entrambi). Di questo hanno parlato ieri i dirigenti nerazzurri e l'agente di Bastoni, Tullio Tinti, intercettato poi fuori dalla sede: «Alessandro è un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti, ha la maglietta dell'Inter addosso. Rispetterà il contratto ed è felice all'Inter, quindi non c'è mai stato alcun problema; resterà sicuramente, poi nel calcio può succedere di tutto. Un giocatore come Bastoni ha l'interesse di tutte le grandi squadre, nella vita non si sa mai, ma lui è felice dov'è. È sicuramente un momento in cui Bastoni è super contento di rimanere dov'è, nella sua casa».

Tinti - che cura gli interessi anche di Darmian («potrebbe restare in Serie A», sulle sue tracce Torino, Monza, Sassuolo e Venezia; o smettere e rimanere all'Inter con un nuovo ruolo) - sono stati toccati anche gli argomenti Matteo Ruggeri che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid (potrebbe essere un'alternativa in caso di partenza di Carlos Augusto) e Luca Reggiani, 18enne promettente centrale del Borussia Dortmund, fresco d'esordio - non fortunato - con la nazionale azzurra.

Inter-Udinese, trattativa per Atta: Provedel vicino ai nerazzurri

Sondaggi, come quello fatto martedì con l'Udinese per Atta, possibile piano B a centrocampo se non dovesse arrivare Jones. Con i friulani però si sta stringendo per Solet: l'Inter ha offerto 17 milioni più bonus, l'Udinese parte da 25, a 20 più bonus arriverà la fumata bianca per il francese che ha già detto sì. Ieri in sede si è visto anche Gianni Rava, agente di Provedel. L'accordo fra Inter e portiere, che partirà come vice di Pepo Martinez, c'è già - biennale da 1.5 più opzione -, manca ovviamente il sì di Lotito: i nerazzurri vorrebbero spendere non più di 3 milioni, la Lazio ne chiede 5. Difficile che non si trovi la quadra.