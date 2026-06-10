Solet, Ausilio accelera: a 20 milioni più bonus si chiude. Per Provedel in arrivo l'offerta alla Lazio

MILANO - L’Inter va di fretta su Solet . Come già sottolineato nell’edizione di ieri, Piero Ausilio ha promesso a Cristian Chivu di fargli avere il difensore centrale per il primo giorno di ritiro . E così è andato in scena un doppio incontro: prima con l’Udinese, quindi con gli agenti del francese. Ma riavvolgiamo il nastro: poco prima di pranzo, in una zona riservata dall’Hilton di Milano, Piero Ausilio e Gianluca Nani, sono rimasti a colloquio per un’ora buona. Dopo che i nerazzurri hanno comunicato la volontà di esercitare il riscatto da 1 milione del giovane Mattia Marello – a cui si dovranno aggiungere pure un paio di milioni di bonus - l’argomento principale, oltre alla chiacchierata su Atta , ha riguardato Solet, oggi candidato numero uno per rinforzare la difesa dei campioni d’Italia.

Solet vuole l’Inter: distanza ridotta tra domanda e offerta

Ufficiosamente le due società non avrebbero parlato di cifre per il trasferimento, ma le indiscrezioni raccolte specificano come l’Udinese valuti il cartellino del calciatore circa 25 milioni, mentre l’Inter partirebbe, per il ruolo di braccetto, da una base di 15-17 milioni più bonus, ecco perché, se le due parti si venissero incontro, si potrebbe chiudere a 20 milioni più bonus.

Solet, il cui contratto è in scadenza nel 2027, ma con l’Udinese che potrà attivare l’opzione unilaterale di estensione dell’intesa di un’ulteriore annata, ha ribadito al suo entourage la volontà di vestire il nerazzurro. E nel contatto tra gli agenti del calciatore e la stessa Inter avvenuto ieri, oltre a perfezionare l’accordo sul contratto del calciatore - 2 milioni a stagione sino al 2031 - è stato ribadito come la destinazione milanese sia in cima ai pensieri dell’atleta.

Inter, Provedel obiettivo per la porta: trattativa con la Lazio

Tra oggi e domani invece si potrebbe definire la questione relativa a Provedel. Dopo la promozione di “Pepo” Martinez come titolare (auspicata anche da Oaktree, che vuole sostenere l’investimento da 15 milioni di due stagioni orsono e non era convinta dell’eventuale esborso economico su Vicario), i nerazzurri hanno individuato in Provedel il portiere di riserva. Previsto a stretto giro un incontro con Gianni Rava, l’agente dell’estremo difensore che vanta in Champions League un gol di testa siglato all’Atletico Madrid.

La richiesta della Lazio, che punterà sul giovane Motta e che si ritroverà in rosa anche Mandas - il greco non dovrebbe essere riscattato dal Bournemouth - è di 5 milioni. L’Inter però non vuole spendere più di 2-3.