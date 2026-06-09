Solet-Inter subito: già in ritiro con Chivu. Ausilio ci prova pure per Jones: cosa chiede il Liverpool

MILANO - Prima il difensore . A confermarlo è stato Piero Ausilio domenica a Parma: «Dietro faremo qualcosa anche a livello prettamente numerico visto che Darmian e Acerbi sono in scadenza di contratto. Ci presenteremo sicuramente con un bel difensore per l’inizio della preparazione». Il fatto che il direttore sportivo abbia dato una precisa indicazione temporale ai giornalisti presenti conferma come l’argomento sia stato oggetto dei colloqui avuti nelle ultime settimane con Cristian Chivu . Perché nella batteria dei centrali, l’ Inter è un po’ “corta” : nella prima parte della preparazione che si terrà in Germania a partire dal 16 luglio l’allenatore potrà contare su Bastoni, Bisseck (che è potenzialmente un uomo mercato visto l’interessamento del Bayern), Carlos Augusto (destinato a regime ad alternarsi con Dimarco a sinistra) e De Vrij (che però prima dovrà rinnovare il contratto). In teoria - oltre ai giovani - ci sarebbe pure Pavard che però non rientra nei piani del club.

Inter-Solet, trattativa avanzata: il francese è il prescelto per la difesa

Questo fa capire come chiudere la trattativa con l’Udinese per Oumar Solet sia prima di tutto per l’Inter una necessità. A meno di clamorosi cambi di scenario, è lui il profilo scelto per puntellare la difesa e il fatto che siano state archiviate le vicende extracalcio che lo riguardavano ha dato un’accelerata ai discorsi tra le parti. Solet, che ha il contratto in scadenza nel 2027, prima dovrà rinnovare per un’ulteriore stagione con l’Udinese essendosi sviluppata la trattativa sulla strada del prestito con obbligo di riscatto condizionato che scatterà da gennaio in poi. Il francese firmerà un contratto di 5 anni a 2.5 milioni a stagione, mentre da limare ci sono ancora le distanze tra le parti sulla valutazione del cartellino. Però nulla a oggi fa pensare che il matrimonio non possa concretizzarsi.

Curtis Jones resta l’obiettivo per il centrocampo: l’Inter tratta con il Liverpool

Lo stesso discorso vale per Curtis Jones, ma a centrocampo, grazie agli ingressi di Stankovic (fortemente determinato a restare all’Inter: ha pure postato una foto con Dimarco quando erano ragazzini) e Massolin più il probabile rinnovo di Mkhitaryan («Negozia le condizioni personalmente, non ci sono agenti coinvolti», ha rivelato Ausilio: lo stesso - ai tempi - avveniva con Samir Handanovic) danno all’Inter la possibilità di trattare senza fretta. Jones si è promesso a Chivu mantenendo la parola data a gennaio e proprio per questo motivo non rinnova il contratto in scadenza nel giugno 2027. Lo sbarco di Iraola ad Anfield non ha cambiato lo scenario, mentre resta non banale la distanza tra le parti perché il Liverpool vuole trenta milioni più una percentuale sulla rivendita per dare il via libera all’Inter, richieste (giustamente) considerate troppo esose da Ausilio proprio per il fatto che il giocatore si svincolerà tra un anno. Pure in questo caso, il finale della storia sembra comunque scritto.