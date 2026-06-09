Avanti tutta. Ivan Provedel è sempre più vicino all’Inter. I nerazzurri, dopo aver valutato diversi profili, hanno ridotto gli indugi e si sono lanciati sul portiere della Lazio per occupare la casella tra i pali, che verrà lasciata libera da Yann Sommer (non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno). Nei giorni scorsi l’estremo difensore classe 1994 ha manifestato al nuovo tecnico laziale Rino Gattuso l’intenzione di volare altrove per giocarsi la grande chance in una big. Medesimo scenario prospettato alla dirigenza biancoceleste dal suo agente Gianni Rava, che ha già impostato con l’Inter un’intesa di massima per un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029.