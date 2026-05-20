Martinez erede di Sommer con Provedel scudo: il budget per Vicario usato per puntellare altri reparti

MILANO - Fra le indicazioni arrivate dal summit di ieri fra la dirigenza e Cristian Chivu, la definitiva promozione a portiere titolare di Josep Martinez. Una scelta che l’Inter ha cominciato a maturare in avvio di 2026, quando il portiere spagnolo ha iniziato ad allenarsi in maniera diversa, più convincente, cambiando atteggiamento e lasciandosi alle spalle - nel limite del possibile... - l’incidente automobilistico che lo aveva visto coinvolto a ottobre e nel quale aveva perso la vita un anziano di 81 anni. Chivu - come ha raccontato pure “Pepo” durante i festeggiamenti per lo scudetto -, ha cominciato a ridargli fiducia e pure il club ha visto in Martinez quelle qualità che avevano spinto Ausilio e Baccin a investire 14 milioni nell’estate 2024 per acquistarlo dal Genoa. Così col passare delle settimane sono calate le quotazioni di Vicario che comunque avrebbe portato il club a spendere non meno di 20 milioni per strapparlo al Tottenham, denaro che invece l’Inter potrà riservare per gli altri acquisti. Chivu ha dato il suo ok a Martinez titolare, ora però servirà individuare un vice che possa garantire al tecnico rumeno una relativa tranquillità nel ruolo, soprattutto perché non è decollata l’opportunità di proporre un rinnovo a Yann Sommer, deciso invece a giocare ancora alcune stagioni ad alto livello, come ha lui stesso raccontato nelle scorse ore a “Rsi Sport”: «Quando arriverà il momento che non mi divertirò più ad andare all'allenamento, allora sarà il momento di dire basta. Per il futuro ho qualche idea in testa, ma ho ancora 2-3 anni dentro il calcio».