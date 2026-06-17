Bernardo Silva al Real Madrid, è ufficiale: il comunicato e i dettagli dell'affare

È arrivata oggi la fumata bianca ufficiale: il Real Madrid e Bernardo Silva hanno raggiunto un accordo che lo legherà al club fino al 30 giugno 2028. "Il Real Madrid e Bernardo Silva hanno raggiunto un accordo in base al quale il giocatore vestirà la maglia del Real Madrid per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2028" si legge sul sito del Real. Un colpo di mercato atteso e che porta la firma di José Mourinho. Dietro l'innesto c'è infatti una precisa richiesta del tecnico portoghese, tornato sulla panchina del Real Madrid con l'obiettivo di riportare il club a vincere. Silva è stato uno dei profili più desiderati dall'allenatore lusitano, che ha individuato nel suo connazionale un elemento capace di aggiungere qualità, esperienza e intelligenza tattica al centrocampo delle Merengues. Il dettaglio che rende questa operazione un autentico capolavoro di mercato è la formula del trasferimento: Silva ha lasciato il Manchester City a parametro zero, dopo aver chiuso il suo rapporto con il club inglese al termine della stagione. Nove anni memorabili in cui ha vinto tutto con i Citizens, prima di accettare la corte del club più titolato d'Europa. Sul giocatore c'era anche la Juventus.