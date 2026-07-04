Il Faraone d’Arabia: El Shaarawy ricoperto d’oro

MILANO - Nuova avventura in arrivo per Stephan El Shaarawy. L’ex attaccante della Roma, che ha chiuso la sua esperienza nella capitale segnando il gol che ha dato ai giallorossi la certezza della qualificazione all’edizione 2026-27 della Champions League, è vicinissimo alla definizione dell’accordo con l’Al-Shabab, squadra della Saudi Pro League. Un contratto faraonico, da dieci milioni netti all’anno per le prossime due stagioni, ovvero - tanto per fare un esempio - il medesimo ingaggio che andrà a percepire Sandro Tonali al Newcastle. Un’offerta che ha spazzato via gli approcci di Venezia e Genoa, portando El Shaarawy a quella che sarà la sua terza avventura professionale fuori dall’Italia dopo quelle vissute con le maglie di Monaco (2015) e Shanghai Shenua (tra il 2019 e il 2021). Il tutto sta prendendo forma nei giorni successivi al matrimonio con Ludovica Pagani, pronta a seguire suo marito in questa nuova avventura, sia di vita sia professionale anche se non da subito visto che la Pagani prenderà parte al programma “La tela del mondo”. El Shaarawy, a Roma, è entrato nel novero di quei giocatori-bandiera al quale il popolo giallorosso ha tributato i giusti onori in occasione dell’ultima partita giocata all’Olimpico, quella vinta 2-0 contro la Lazio nel derby, e poi c’è stato l’ultimo abbraccio, dolcissimo, con il gol contro il Verona nella folle notte del 24 maggio, dove Roma e Como hanno staccato il pass Champions.