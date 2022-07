BERGAMO - L’Atalanta, in attesa dell’incontro con l’Inter per Pinamonti (tema del contendere, il diritto di recompra che Marotta vuole mettere nell’affare), è pronta a regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo esterno offensivo, ovvero Ademola Lookman, classe ’97 inglese da genitori nigeriani, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Leicester per poi fare ritorno al Lipsia.