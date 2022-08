Atalanta, ecco Lookman: Miranchuk confermato, lontano Pinamonti

BERGAMO - L'Atalanta ha piazzato il colpo Ademola Lookman. L'esterno offensivo nigeriano con cittadinanza inglese è sbarcato a Bergamo per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con il club orobico. Nelle prossime ore l'annuncio ufficiale. Secondo volto nuovo, dunque, per la Dea dopo l'ingaggio del centrocampista brasiliano Ederson dalla Salernitana. In totale fin qui sono stati spesi oltre 50 milioni di euro per l'ex granata (20 milioni), l'esterno del Lipsia (12 milioni più bonus) e il riscatto di Demiral dalla Juventus (20 milioni). Con la conferma di Miranchuk bloccato da Gasperini, sembra essersi raffreddata la pista Pinamonti. La campagna di rafforzamento dell'Atalanta non si chiude certo qui, con la Dea alla ricerca di un innesto per le corsie esterne. Sul piede di partenza rimane sempre Josip Ilicic.