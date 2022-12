Atalanta alta tensione: Gasperini contro Percassi

Dopo la sconfitta di misura contro l'Az Alkmaar dell'altra sera, secondo test in meno di 24 ore per l' Atalanta di Gasperini che ha superato a Zingonia per 10-1 i dilettanti del Crema . Mattatore dell'incontro il colombiano Zapata (poker per lui), 2 i gol segnati da Muriel mentre Malinovskyi, Pasalic, Zappacosta e Scalvini hanno completato il tabellino. Più che le valutazioni sulle ultime due sgambate prima di iniziare a pensare solo allo Spezia, in casa nerazzurra hanno fatto molto rumore le dichiarazioni di Gasperini al termine della sfida del Gewiss Stadium. Ecco i passaggi più importanti: «La mia valutazione tecnica è molto diversa - ha dichiarato il tecnico nerazzurro dopo l'Az -. Oggi l'Atalanta non è una squadra che può dire "vado in Champions " o "vado in Europa ". In questi anni l'Atalanta ha ceduto molto giocatori facendo plusvalenze , ha reinvestito e cresciuto nuovi elementi rimanendo in alto, mentre molti altri facevano debiti. Proveremo a fare il massimo, ma io credo che l'Atalanta debba continuare a valorizzare al massimo i suoi giocatori».

Anche pensando al mercato e alla situazione della rosa, la valutazione fatta da Gasperini è netta: «Chi entra in campo non cambia più le partite, questa squadra fatica a recuperare palla, manca di forza e non abbiamo nemmeno grande tecnica. Per sopperire a tutto questo bisogna avere grande spirito. Dobbiamo stare attenti che situazioni esterne non condizionino i giocatori, soprattutto in questo mese di gennaio». Le reazioni dei tifosi, nella giornata di ieri, sono state decisamente di sorpresa e stupore per una situazione che sembrava risolta, almeno nelle intenzioni, ma che ha finito solo per trascinarsi molto a ridosso del campionato. Ciò che ha stupito davvero sono i tempi scelti dal tecnico per una simile presa di posizione.

Alla vigilia di Natale il presidente Percassi aveva confessato come il sogno fosse quello di regalare nuovamente l'Europa a Bergamo e la diversità di vedute ha messo un po' in subbuglio la tifoseria. La sensazione, diffusa e anche abbastanza convinta, è che si tratti di una manovra strategica ma nulla si può escludere. Sul fronte del mercato, sempre molto chiacchierate le posizioni di Zapata e degli esterni. L’Atalanta in attacco ha 5 uomini per 2 maglie con almeno 2 elementi che possono lasciare Bergamo: il già citato Zapata e l’oggetto misterioso Boga. Al momento non risultano offerte concrete per nessuno dei calciatori che potrebbero anche cambiare aria, il mercato è molto bloccato un po’ per tutti e le uniche operazioni che hanno una strada già tracciata sono quelle minori. Il centravanti Lammers, ad esempio, sarà un nuovo giocatore della Sampdoria che rileverà il prestito dall’Atalanta all’Empoli.