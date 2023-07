Atalanta, preso Bakker dal Bayer! Dettagli e scheda del colpo di mercato

Il club orobico ha chiuso l'operazione con il Bayer Leverkusen sulla base di 10 milioni di euro. L'olandese firmerà un quadriennale fino al 30 giugno 2027. In programma già le visite mediche per domani 6 luglio e le effettuerà insieme all'ex Arsenal, Kolasinac.

Bakker, corsa e qualità: una nuova freccia per l'Atalanta

L'esterno classe 2000 ha dimostrato una grande duttilità nell'ultima stagione con il Bayer Leverkusen in Bundesliga: ha giocato sia terzino sinistro sia esterno a tutta fascia e all'occorrenza anche braccetto in difesa. Il lavoro di Xabi Alonso ha fatto emergere ulteriormente le sue qualità in entrambe le fasi. L'allenatore ha schierato più volte il 3-4-3, lo stesso modulo che usa anche l'Atalanta. Quindi la scelta della Dea è stata ponderata, per dare a Gasperini un calciatore che sappia interpretare al meglio questo ruolo.

In stagione ha collezionato 40 presenze tra tutte le competizioni e ha realizzato 4 gol e 2 assist. È cresciuto in Olanda, all'Ajax, la scuola migliore per la produzione di talenti. Il grande salto lo ha fatto al Psg, dove ha accumulato esperienza. Con l'arrivo del promettente Nuno Mendes ha deciso poi di cambiare maglia e in Germania ha confermato le sue qualità. Ora avrà l'opportunità di ripetersi anche in Italia.