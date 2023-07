Hojlund-United, ci siamo: offerta da 75 milioni e 10 di bonus

MANCHESTER (Inghilterra) - L'attaccante dell'Atalanta Rasmus Hojlund è ad un passo dal trasferimento in Premier League alla corte del Manchester United. Il danese non ha giocato l'amichevole a Bournemouth nella giornata odierna in quanto il cub bergamasco e i Red Devils stanno arrivando alla fumata bianca per il trasferimento: raggiunto l'accordo sulla base di 75 milioni di euro più 10 di bonus, con la squadra inglese che attende solo di formalizzare l'accordo una volta limati gli ultimi dettagli. Accontentato quindi l'allenatore dei Red Devils Erik Ten Haag che aveva espressamente richiesto un attaccante in questa sessione di mercato, nella scorsa stagione Hojlund ha disputato 34 partite con la maglia della Dea realizzando 10 gol e 4 assist.