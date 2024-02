Muriel ufficiale all'Orlando City: il saluto dell'Atalanta è da brividi

Atalanta, ringraziamenti da brividi per Muriel

Il comunicato prosegue quindi con un omaggio per il colombiano: "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta Atalanta BC tengono particolarmente a ringraziare ‘Lucho’, non solo per il suo contributo sul campo ma anche per l’impegno, la dedizione e l’attaccamento alla maglia nelle quattro stagioni e mezza di militanza in nerazzurro, nelle quali ha lasciato tracce indelebili del suo straordinario talento (e del suo sorriso contagioso) con gol e giocate di classe cristallina, augurandogli contestualmente le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".