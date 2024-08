L'Atalanta dimentica la Supercoppa con il mercato: ufficiale il centrocampista

Un arrivo dal mercato per dimenticare la sconfitta in finale di Supercoppa Europea a Varsavia contro il Real Madrid : l' Atalanta , si consola così. Se Valverde e Mbappé non hanno lasciato scampo agli uomini di Gasperini , l'allenatore della Dea può consolarsi con un rinforzo arrivato come un gol al novantesimo: rifilato al Napoli .

Chi è Marco Brescianini

Nel comunicato ufficiale con cui lo ha annunciato, l'Atalanta ha ricordato le tappe della carriera di Marco Brescianini: "Nato il 20 gennaio 2000, è cresciuto calcisticamente nel Milan arrivando a esordire in prima squadra nell’agosto del 2020 in occasione dell’ultima giornata del campionato di Serie A. Dopo le esperienze in prestito tra il 2020 e il 2023 prima alla Virtus Entella, poi al Monza e infine al Cosenza, collezionando in totale oltre 70 presenze e 5 gol in Serie B e meritandosi nell’agosto del 2021 anche la sua prima convocazione nell’Italia U21, ritrova la massima serie la scorsa stagione quando viene acquistato a titolo definitivo dal Frosinone nell’estate del 2023. Con i ciociari disputa un campionato da protagonista, giocando 36 partite (su 38) e realizzando anche 4 reti (la prima il 29 ottobre a Cagliari, poi si ripete nelle gare con Milan, Juventus e Salernitana) e mettendo a referto anche 2 assist".

Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo Fantacalcio® di Tuttosport, scopri come funziona e iscriviti subito.