Arnautovic, Fenucci fa muro: "Per il Bologna è incedibile, centrale nel progetto"

PINZOLO - Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa a Pinzolo, dove la squadra è in ritiro. Nel dettaglio il dirigente si è soffermato su Arnautovic, nome finito nel taccuino di mercato di molte squadre, con la Juventus, che lo ha inividuato come vice Vlahovic, in prima fila: "Arnautovic? Marko è stato un investimento importante perché deve caratterizzare il Bologna del futuro. È un punto cardine del progetto - afferma Fenucci - anche per via della sua personalità, per noi è incedibile". Un altro nome che circola per il mercato rossoblù, stavolta relativamente ai movimenti in entrata, quello di Ilicic: "Io credo che non ci sia nessuno che conosce Ilicic sotto il profilo tecnico meglio di Sartori, le sue capacità sono fuori di ogni dubbio. E’ prematuro parlarne ora, non so che tipo di evoluzione ci possa essere, al momento non c’è nulla", ha dichiarato Fenucci.